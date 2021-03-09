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夷將．拔路兒認為獵人會審慎使用獵具 生態可平衡

聯合報 / 記者王宏舜林孟潔／台北即時報導

大法官今就原住民獵人王光祿、潘志強等人聲請釋憲案行言詞辯論，原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒認為原住民族能依傳統慣習維繫部落的秩序，並以傳統智慧維繫生態的平衡。本案也是原住民族權利進入憲法法庭的第一案。

夷將．拔路兒表示，我國憲法已明確保障原住民族文化權，原住民族狩獵文化當然包含在其內，原住民族的狩獵文化權，定性上不只是原住民族各族的集體權利，同時也是原住民個人的基本權利。

1995、1997年國民大會增訂憲法增修條文，夷將．拔路兒表示他與許多原住民族憲法運動的推動者共同倡議了原住民族權利入憲的主張，增修條文第10條第11項及第12項規定就是原住民族權利的憲法規範；憲法上的原住民族文化權更透過立法院在1997、2005年所制定的原住民族教育法與原住民族基本法等法案，已開始落實。

他認為原住民族狩獵文化是非常重要的文化元素，原住民族狩獵文化的核心價值就是永續利用、生態平衡，在傳統規範下所實踐的狩獵活動，必然能使「環境與生態」獲得相互平衡。

夷將．拔路兒說，原住民族狩獵工具在千百年來本就會因時代演變而不斷發展，許多文獻資料指出，使用刀、矛、弓等獵具的原住民獵人，從18世紀開始，透過交易管道取得各式槍枝，再經過迭次法制變革，使原住民開始使用今日所謂的「自製獵槍」。從憲法保障原住民族文化發展權的角度來看，國家既負有保障多元文化、促進原住民族文化發展的憲法義務，自然應當依照兩公約施行法等相關規定，允許原住民享有科學進步的安全獵槍。

夷將．拔路兒在最後陳述時指出，今天不光只是討論王光祿、潘志強、黃嘉華等族人的權益問題，憲法增修條文第10條所規範的原住民族權利條款，是否具有保障人民基本權的憲法意義，將會在大法官解釋下，無比深遠地影響未來的每一個原住民族政策。

「熟悉狩獵文化與遵守傳統規範的原住民獵人，必然同時熟悉該部落的傳統知識、信仰與規範的文化意義」，夷將．拔路兒認為獵人會在傳統規範的引導下，審慎地使用各種獵具。他援引聯合國原住民族權利宣言、生物多樣性公約，認為狩獵文化與野生動物保育不僅沒有衝突，更是有所助益，自然能和諧共存。

大法官今就原住民獵人王光祿、潘志強等人聲請釋憲案行言詞辯論，聲援團體在司法院前表達訴求。記者王宏舜／攝影
大法官今就原住民獵人王光祿、潘志強等人聲請釋憲案行言詞辯論，聲援團體在司法院前表達訴求。記者王宏舜／攝影

原住民 王光祿 大法官

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