原住民是否有狩獵權？台東卑南族10部落燒狼煙聲援

台東卑南族10部落今天齊聚燒狼煙，聲援向大法官聲請釋憲的利嘉部落巡護者潘志強，希望大法官釋憲能還給原住民文化權，不再讓現代觀點侵害原住民狩獵文化。卑南族人類學家林志興說，任何民族文化都不該被其他民族定義，沒有優劣之分，也不需要教導。

民國96年卑南族年卡大地布獵人狩獵被警方驅逐，103年又發生巴布麓獵人和警方衝突事件，如今卑南族再度發聲。卑南民族議會發起「吟回文化權，唱出正義聲」狩獵文化釋憲聲援活動。

今天上午，台東寶桑部落聚集10族200多卑南族人聲援潘志強，並向守護神及天地萬靈秉告。他們吟唱古調，向天地和祖靈祝禱後燃燒狼煙。他們以王102年光祿案為例，認為現行法律對原住民文化不夠友善。

林志興說，今年2月得知今天大法官會議將為原住民狩獵文化釋憲，但長期以來原住民狩獵被汙名化，希望表達國家法政體制對原住民文化能有公平正義的對待，原住民在歷史過程中早早就使用槍枝，所以希望現行法律可對原住民文化更友善，讓原住民文化在法政空間上獲得保障。

他說，年祭祭歌可說是卑南族的詩經，內涵已包括狩獵文化，足以說明狩獵文化對原住民的意義。

先前曾擔心巴布麓事件發言人的潘調志說，卑南族本月2日已提出「卑南族法庭之友意見書」，供大法官參考，內容由台東卑南10部落共同商定，從民族主體性出發，說明狩獵文化具體內涵、受到的侵害和希望獲得的保障，希望社會大眾理解支持。