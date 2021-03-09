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嘉義富商付贖3千萬最後1嫌落網 35歲盧女也涉擄人

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導

嘉義38歲柯姓富商遭擄走勒贖3000萬，警方昨天下午約3點半在高雄林園區拘捕最後1名在逃的盧姓女子，據指，她也涉參與擄人行動，不過昨天落網當下還裝傻「不關我的事」，直到今上午接受偵詢時才願供出過程，警方預計今下午依擄人勒贖、加重強盜罪嫌移送嘉義地檢署。

全案起因57歲李育儒因兩件毒品案重判，疑想籌「跑路費」，鎖定獄友牽線認識的嘉縣某宮廟董事柯姓富商，去年9月起策畫擄人，找46歲張姓男子在柯的進口車裝GPS，甚至租屋就近監控，掌握柯每周去嘉市中興路某SPA會館按摩2次。

今年1月24日凌晨3點半許，李育儒、44歲陳姓男子、56歲吳女及35歲女兒盧女，駕駛國產轎車到SPA會館外，柯姓富商一步出店外，就遭強擄、套頭上自己的保時捷轎車，由李、陳、吳女押人載往嘉縣朴子的國民黨嘉縣黨部停車場，盧女開車跟隨。

當時李育儒搜刮柯姓富商身上「萬國表」、皮包內20萬現金，開口要求付贖金，雙方談妥3000萬元，柯趕緊聯繫友人籌錢，約定帶現金到朴子的嘉義區監理所對面；李育儒開另輛黑色休旅車前往，觀察錢放好後，便走下車欲取款，但疑發現過重，還折返再開車過去，並於確認贖金無誤後，凌晨4點56分放人，之後找58歲凌姓男子協助藏錢。

全案嘉義縣市、高雄及刑事局南打警方共同偵辦，本月2日到高雄收網，在鼓山區明誠四路圍捕時李育儒掏槍抵抗，警當場擊斃，另也逮陳姓、張姓、凌姓男子及吳女，剩盧女在逃。

警方持續追蹤盧姓女子行蹤，掌握她躲回高雄林園區的租屋處，昨天下午埋伏在屋外，待她一走出來就上前拘捕；至於為何參與擄人，警方起初懷疑盧女是李育儒女友，經清查，李入監時認識凌姓男子，而凌跟吳姓女子同居，恐怕此層關係成共謀。

檢方上周聲押禁見陳姓、張姓男子及吳女獲准，命令凌姓男子10萬元交保。

涉參與擄走柯姓富商的盧姓女子（中）昨天在高雄林園區落網。記者林伯驊／翻攝
涉參與擄走柯姓富商的盧姓女子（中）昨天在高雄林園區落網。記者林伯驊／翻攝
盧姓女子（中）涉共犯擄走柯姓富商勒贖3000萬案。記者林伯驊／翻攝
盧姓女子（中）涉共犯擄走柯姓富商勒贖3000萬案。記者林伯驊／翻攝

嘉義 SPA

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