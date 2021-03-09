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潮流女穿鼻洞發炎害她破相　告店家「傷害」索賠20萬

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

追求潮流的王姓女子去年7月到一家飾品店穿刺耳洞，卻因鼻腔發炎「破相」，王女認為汪姓業者消毒不完全，提告傷害，並索賠20萬，但業者喊冤，稱消毒都有做好，是王女堅持將鼻針反覆穿插才發炎，全案檢方偵結，認為業者罪證不足，予以不起訴。

去年7月14日上午11時許，王女到飾品店內請店員協助穿刺鼻洞，店員打完洞後，在鼻環上套上塑膠套環，但隔天王女重回店內稱不舒服，要求店員拔出鼻針重新消毒，並將塑膠套環換成金屬環。

事隔3天後王女重回店內，因鼻腔發炎紅腫，指著紅腫鼻子要求飾品店負責，雙方在店內大聲爭持，驚動派出所員警到場，王事後與業者製消基會調解，但開出20萬和解金，使得雙方調解沒結果，兩邊不歡而散，王則提告傷害，要求業者負責。

但業者到案時喊冤，強調當時王要求拔出鼻針時，就有告知她反覆穿插不利傷口復原，但王女仍堅持將鼻針拔出，她只好替王擦消炎藥，並由王女自己將鼻針穿回去，王女也在原本鼻環移除後，當場就把新的金屬鼻環套上去。

檢方傳喚王女到案時，王直咬業者消毒未確實，僅用酒精棉片擦拭鼻子及鼻針，塑膠環反而未消毒，導致鼻部感染細菌發炎；業者澄清，穿刺全程都有消毒手部、使用器具，因塑膠環是全新未用，因此不用再消毒。

檢方認為，打鼻洞必然會留下傷口，但傷口發炎原因很多，且業者也強調反覆穿插傷口不利傷口癒合；雖醫院診斷證明載明王女「右鼻部開放性傷口」，但未記載細菌感染等其他傷害，雖有紅腫，但不能確認發炎原因。

全案因王女也辦法提出其他證據，證明店家有消毒不確實，認定飾品店汪姓業者罪證不足，無法構成過失傷害，予以不起訴。

王姓女子穿刺鼻環後因發炎破相，對業者提告傷害、求償，最後檢方認為王所提罪證不足，不起訴店家。記者張議晨／攝影
王姓女子穿刺鼻環後因發炎破相，對業者提告傷害、求償，最後檢方認為王所提罪證不足，不起訴店家。記者張議晨／攝影

消基會 耳洞

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