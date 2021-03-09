原住民打獵釋憲案 獵人王光祿：狩獵是傳統文化習俗

布農族人王光祿、卑南族人潘志強打獵遭判刑確定而聲請釋憲，大法官併案審理今行言詞辯論。王光祿指出，狩獵是部落傳統文化習俗，獵人狩獵也是遵循祖先傳承的智慧、禁忌，也和動物共生共榮；潘志強說，傳統生存技能卻成為犯罪根源，他寄望大法官承擔轉型正義的使命。

潘志強指出，族人今天在家鄉齊聲聲援釋憲案，上山狩獵是遵循部落文化、生存法則，狩獵不是職業，是卑南族必須具有的傳統生活技能、生活方式，是族人與祖靈傳達的媒介，也是原住民族群重要的標示。

他說，他8歲開始跟著外公上山學習技能，竭盡努力活出卑南族文化樣貌，但寶貴的山林知識和生存技能，在現今法律面前卻竟成犯罪根源，法律對於原住民狩獵的條件有相當多的限制，對文化造成窒息性的壓迫，外加莫名其妙出現、差點擊傷我腦門的危險自製獵槍，造成原鄉部落勇士越來越少，傷殘及寡婦越來越多。

潘志強認為，國家應有保護人民安全的義務，獵人擁有安全獵槍的權益，罔顧性命的法律應立即改善，最後寄望大法官基於台灣多元文化，肯認原住民文化主體性，承擔憲法轉型正義的使命。

王光祿在憲法法庭上全程以族語表示三點意見，包括一是孝順父母、聽從父母話語，在部落裡、家庭裡要相親相愛，這是人倫核心價值，因為他是個獵人，在部落裡秉持如此精神、方式生活。

其二，王光祿認為，在生命中，狩獵文化習俗是關乎部落生活、生存權利，也關乎所有山區中動物的自然主權及人權上核心價值，他強調狩獵在部落中是文化習俗。