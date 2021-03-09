鉛中毒案最小受害者是5歲女童 女童母：看不到孩子未來

台中市前議長張宏年一家4口向知名的盛唐中醫診所負責人呂世明求診，在去年爆發鉛中毒案，其中受害者年齡最小為5歲賴姓女童今天由陸配媽媽、揭發鉛中毒案的台中市議員張彥彤陪同下出面。賴媽媽說，呂世明連硃砂和鉛丹分不清楚，她的女兒罹罕病，向呂求診後，無法正常大小便，變得躁動，無法正常睡覺，原本控制好的癲癇頻發作，受鉛中毒影響很大，「全家看不到孩子的未來」，希望呂能出面來面對所有受害者，不要不聞不問。

呂世明委由律師羅閎逸表示，本案已起訴進入司法，呂醫師配合、尊重司法。呂醫師對於造成患者鉛中毒傷害，願意先補償因鉛中毒案洐生的醫療費、 住院費等合理費用，目前已與廿多名患者達成和解，全力謀求善後。

台中地檢署去年底以台中盛唐、九褔中醫診所及欣隆藥業公司因不當醫療致患者鉛中毒，依偽造文書、違反藥事法起訴涉案醫師呂世明等人，衛生局統計，鉛中毒案共40名受害者，有28人為呂的患者，醫懲會決議廢除呂世明的醫師證書，目前在全案送衛福部核定。