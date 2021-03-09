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「我要澄清！我沒有犯罪！」 婦人險遭詐急衝派出所

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市60多歲王姓婦人接獲電話，稱她的健保卡異常使用，已欠費5萬多元，接著一位自稱警察的人還說，警方已將她列為詐欺嫌疑人，並將凍結王婦帳戶，王婦嚇得趕緊衝到住家附近的派出所澄清，三民二警分局員警解釋，這是常見利用健保詐騙的話術，王婦之後如接到類似電話，也可打165防詐騙電話查證。

王婦本月7日接到一通電話，電話的人自稱台北榮總，來通知她的健保卡異常使用，接著電話轉接，一男表示，他是台北北投分局警察，已將王婦列為詐欺案嫌疑人，將凍結她的帳戶，王婦嚇得匆忙跑進派出所，氣喘吁吁直喊「我要澄清！我沒有犯罪！」派出所員警見狀，先拿溫開水安撫王婦情緒。

王婦向員警解釋電話內容，想說自己平常安分守己、善良待人，怎麼一下子捲入重大案件，越說越急、眼淚差點流下來，員警見狀打斷王婦陳述，開始比手畫腳生動的說是否接到「我是台北地檢署檢察官，妳要配合偵查並將帳戶內存款轉到我所提供之監管安全帳戶...」等內容，王婦才驚訝發現員警說的竟與電話內容一樣。

員警接著解釋，王婦接到的電話是典型詐騙案件，利用健保詐騙話術，偽稱健保卡違規使用，藉由民眾衝動、恐慌的心理，進一步騙取個資或告知個資遭冒用，最後導致民眾財物損失，員警除協助王婦下載可來電顯示疑似詐騙電話的手機應用程式whose call APP，也提醒王婦可撥打165反詐騙電話求證，或到附近派出所詢問，避免遭騙。

高雄市60多歲王姓婦人接獲電話，稱她的健保卡異常使用，已欠費5萬多元，嚇得到派出所澄清，員警生動向王婦解釋這是詐騙話術。記者陳玫伶／翻攝
高雄市60多歲王姓婦人接獲電話，稱她的健保卡異常使用，已欠費5萬多元，嚇得到派出所澄清，員警生動向王婦解釋這是詐騙話術。記者陳玫伶／翻攝
高雄市60多歲王姓婦人接獲電話，稱她的健保卡異常使用，已欠費5萬多元，嚇得到派出所澄清，員警生動向王婦解釋這是詐騙話術。記者陳玫伶／翻攝
高雄市60多歲王姓婦人接獲電話，稱她的健保卡異常使用，已欠費5萬多元，嚇得到派出所澄清，員警生動向王婦解釋這是詐騙話術。記者陳玫伶／翻攝
高雄市60多歲王姓婦人接獲電話，稱她的健保卡異常使用，已欠費5萬多元，嚇得到派出所澄清，員警生動向王婦解釋這是詐騙話術。記者陳玫伶／翻攝
高雄市60多歲王姓婦人接獲電話，稱她的健保卡異常使用，已欠費5萬多元，嚇得到派出所澄清，員警生動向王婦解釋這是詐騙話術。記者陳玫伶／翻攝

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