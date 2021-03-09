大學生「搞大」13歲國中女生肚子 賠50萬判緩刑4年

某大學資訊工程系二年級李姓學生與13歲少女發生5次性關係，少女懷孕，李被訴；少女稱「每次都是合意發生性行為」，李願賠償50萬元，台北地院審理認為情輕法重，依5個對未滿14歲之女子為性交罪判李各有期徒刑1年8月，應執行有期徒刑2年，緩刑4年。可上訴。

檢察官指控，李與13歲少女為男女朋友，明知她未滿14歲，自2019年9月至2020年3月在台北市萬華區的住處與少女性交5次；法院開庭，李認罪，與少女父親談和解，先付3萬元，之後每月再匯1萬5000元到少女父親的帳戶，付完為止。

法院認為，李觸犯法條的刑度是3年以上、10年以下，他與少女父親調解成立，有彌補少女身心所受損害的誠意，判處最低刑還是過重，依刑法規定酌減刑度。