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大法官憲法法庭辯論前 原民司法院前升起狼煙舉行祭告
布農族人王光祿因狩獵保育類動物而遭判刑，他聲請釋憲，大法官今日併案審理。本案聲請人除王外，還包括承審王案的最高法院第七庭、卑南族人潘志強、桃園地院刑事第四庭。原住民團體號召昨晚10點開始「夜宿司法院」並在今上午8點「升起狼煙」。
今上午8點，原住民族青年、Lima台灣原住民青年團、Pangcah阿美族守護聯盟、Pisaodo'an碧撒巫璐婩工坊等團體與各部落族人、傳統領袖、獵人協會及人權NGO組織等，在言詞辯論開庭前，開記者會表達支持王光祿、潘志強等族人。
原民團體強調，這次釋憲不僅影響這幾位當事人，更是原住民族全體十分關注，甚至促成社會大眾對原住民族文化溝通、理解的重要契機。記者會以「升起狼煙」方式，向祖靈、原住民族各部落族人傳遞「狩獵文化無罪、法律規定違憲」訊息。
原民團體再次呼籲，司法院大法官，必須仔細聆聽原住民族人聲音、積極發揮「憲法價值守護者」的職責與功能，將不當限制原住民族實踐狩獵文化的相關法律宣告「違憲」，完整返還原住民族文化權利。
原住民籍立委鄭天財、伍麗華今一同參加記者會。現場備有檳榔、米酒與芒草，用來「升起狼煙」舉行傳統祭告儀式，說明說明訴求並呼喊口號「獵人無罪、法律違憲！」大法官將在言詞辯論後1個月內指定宣示期日。
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