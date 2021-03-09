讓原民可持有空氣槍？ 警政署憂開放槍枝有驚人危害
布農族獵人王光祿等人聲請釋憲，掀起原住民族可擁有的是哪種獵槍的爭議，內政部及警政署認為我國憲法未明文授與人民使用槍械的權利，原住民狩獵權利雖為憲法保障下的基本權，但仍應受憲法規制。
本案言詞辯論，大法官就獵槍部分提問「槍砲彈藥刀械管制條例第20條第1項規定，就原住民未經許可，製造、運輸或持有自製獵槍、魚槍，免除刑罰，而僅處以行政罰。上開規定將得免除刑罰之狩獵工具限於自製獵槍、魚槍，是否違憲？又上開免除刑罰之規定未及於（自製）空氣槍，是否違憲？」
內政部和警政署認為，目前所管制的空氣槍為具有殺傷力的空氣槍，而桃園地院聲請釋憲的案件當事人黃嘉華所持有的空氣槍經鑑定有殺傷力；相較於需要火藥擊發的「火器」，空氣槍屬「冷兵器」，有管制必要。
內政部、警政署認為空氣槍聲音小，一旦射擊，周圍的人無法受警示，這可能危害當地其他原住民或登山客，況且空氣槍沒有巨響、煙硝與火光，過去不曾使用於原住民族的祭儀中。兩單位認為空氣槍結構精密，一般人無法自製，如果開放，只能透過商業模式購入，反倒使原住民族成市場機制下的弱勢消費者，傷害原住民族傳統文化傳承。
槍砲彈藥刀械管制條例是為維護治安而定，實施卅餘年，內政部、警政署認為條例實施下來成效良好，從開放槍枝的美國來看，未管制槍枝可能造成驚人危害。兩單位認為管制制式槍枝是基於公共秩序考量，持有制式武器所造成的危害遠大於開放原住民族使用自製武器狩獵，主張槍砲彈藥刀械管制條例「限於自製獵槍」符合憲法第23條「基本人權之限制」但書意旨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言