大法官為何受理原民打獵案？ 不只王光祿還有這3聲請人

布農族人王光祿因狩獵保育類動物而遭判刑，他聲請釋憲，大法官9日併案審理。本案聲請人除王外，還包括承審王光祿案的最高法院第七庭、卑南族人潘志強、桃園地院刑事第四庭，大法官將在言詞辯論後1個月內指定宣示期日。

王光祿稱2013年7月間在台東的河床上撿到一把土造長槍，翌月為了讓母親品嘗野味，到海端鄉廣原村林班地打獵。王8月25日凌晨先擊發3發子彈獵羌，接著再用這把裝有瞄準鏡的土造長槍射2槍打台灣長鬃山羊。台灣長鬃山羊和山羌為行政院農委會公告的保育類野生動物，數量稀少，王光祿在獵捕完約2個多小時就被警察發現，依槍砲彈藥刀械管制條例、野生動物保育法送辦。

王遭判刑3年6月確定，他認為野生動物保育法和原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法及其附表，與槍砲彈藥刀械管制條例有關原住民持有工作生活工具用槍枝，限於「自製之獵槍」，違反憲法第7條原住民族平等權、第15條生存權、第22條保障原住民族狩獵文化權、第23條比例原則、憲法增修條文第10條第11項、第12項前段肯定多元文化存在價值並促進原住民族傳統文化發展意旨，聲請釋憲。

王光祿案定讞後，檢察總長以原確定判決違背法令為由，向最高法院提起非常上訴。最高法院受理後，認為槍砲彈藥刀械管制條例、野生動物保育法的規定有違憲疑慮，因此裁定停止訴訟程序，也聲請釋憲。

本案的第三個聲請人是卑南族人潘志強，他在2014年2月21日晚上10點請朋友載他到台東縣卑南鄉溫泉村山區，以土造長槍狩獵2隻山羌。潘因違反野生動物保育法，被判6月得易科罰金之刑定讞，他同樣認為相關法令違憲。

桃園地院刑事第四庭在審理一起槍砲彈藥刀械管制條例案時，被告陳述會上網買空氣長槍是因他都會和長老上山打獵，因他不會製作獵槍，看到網路說可以買空氣槍打斑鳩、小鳥，才上網買槍。

這名被告表示打獵是原住民的傳統，但只有爸爸、長老那一輩才會自製獵槍，他們這一輩都在外地工作，只有豐年祭才會返鄉，都不會做槍了。桃園地院認為被告確實有原住民身分，也解釋了花5千元買來的空氣槍目的，依槍砲彈藥刀械管制條例第20條第1項原住民因狩獵文化生活持有槍枝應予除罪化的立法意旨，被告應可不罰。