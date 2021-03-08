快訊

無牌保母夫妻虐5歲童手段殘忍 不乖逼喝尿抓腳倒立搖晃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健全檢察長遴選機制 劍青檢改籲建立公正公開程序慣例

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

法務部今公告遴選檢察長預定期程，規劃檢審會於4月9日提出建議人選入圍。劍青檢改發聲明指出，檢察人事改革，貴在制度與慣例形成及文化與共識建立，至盼法務部推出更符合檢察官群體所認可首長人選，且公正公開透明遴選制度與慣例，能在全體共同催生下建構形成。

劍青檢改肯認此舉有助於程序公開透明，且讓檢審委員能盡早廣徵意見。否則像去年2月，最初在7天前突然宣布加開檢審會辦理遴任入圍程序，使檢審委員無從向全國檢察官及各界廣徵意見，淪為高層授意人選或向各候選人自行向委員請託的不良慣例及譏評。

去年經票選委員向法務部反映可否延後開會時間，法務部雖從善如流延後一周再開，然而即便延後一周，並由去年9位票選委員聯名辦理公告徵求推薦等程序，在短時間內勉強完成任務，但作業時間仍有不足。

劍青檢改表示，今年法務部能提前一個月公告期程乃一大進步，至盼法務部及檢察界共同形成慣例做法，針對如此重大首長人事議案，至遲均在一個月前公布期程，俾利全國檢察官能充分參與表達意見。

為推薦最適檢察首長人選名單供部長圈選，允宜採取公開透明方式，廣納全國檢察官及各界意見，俾供檢審委員參考。2018年遴選過程紊亂引發爭議，之前亦無固定章法，如此重中之重首長人事議案，數十年來始終缺乏公正程序或統一慣例做法，早應改進。

去年票選委員採取聯合公告徵求及廣徵意見程序，能避免私相授受黑箱疑慮，並且讓各方意見完善彙整及可受公評，應值參考。如能採納或改良，形成未來遴任程序慣例做法，更能凝聚全國檢察官團結。

基層檢察官改革組織「劍青檢改」成立一週年紀念。記者賴佩璇／攝影。
基層檢察官改革組織「劍青檢改」成立一週年紀念。記者賴佩璇／攝影。

法務部 檢察官

延伸閱讀

檢察長將大調動 牽動情治布局？

相關新聞

私中補習導師侵占學費361萬還賭債 校方：非正式教師

賴姓男子擔任嘉義市嘉華中學課後補習班導師期間，因沉迷網路賭博、欠下賭債，自前年開始二次侵占學生所繳交課後補習費，總金額達...

首爾酒駕者撞死台女生遭求處6年 醫生父難過回應了

在韓國攻讀博士的台灣女學生曾以琳，去年在首爾街頭遭酒駕撞死，韓國檢方今天對肇事者求處6年徒刑，全案預計4月14日宣判，對...

健全檢察長遴選機制 劍青檢改籲建立公正公開程序慣例

法務部今公告遴選檢察長預定期程，規劃檢審會於4月9日提出建議人選入圍。劍青檢改發聲明指出，檢察人事改革，貴在制度與慣例形...

全國檢察長調動即起展開作業 5月7日前辦好交接

高雄高分檢檢察長楊治宇等4名檢察長6年任期將屆滿，鑑於重要檢察首長不以代理方式處理，法務部即起展開檢察長人事作業；部長蔡...

律師考生抵抗考選部及格400分門檻 法院愚人節言詞辯論

考選部修改律師考試規則，2018年正式實施新制，23位沒通過第二試400分錄取門檻考生，提告救濟。台北高等行政法院今開庭...

雇外勞挖洞燒垃圾 昔電玩大亨周人蔘違反廢清法起訴

昔日電玩大亨周人蔘因行賄檢警入監服刑，案件轟動社會。去年再傳他在新北市林口地區非法替人處理事業廢棄物，其雖否認犯行，但說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。