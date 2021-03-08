健全檢察長遴選機制 劍青檢改籲建立公正公開程序慣例

法務部今公告遴選檢察長預定期程，規劃檢審會於4月9日提出建議人選入圍。劍青檢改發聲明指出，檢察人事改革，貴在制度與慣例形成及文化與共識建立，至盼法務部推出更符合檢察官群體所認可首長人選，且公正公開透明遴選制度與慣例，能在全體共同催生下建構形成。

劍青檢改肯認此舉有助於程序公開透明，且讓檢審委員能盡早廣徵意見。否則像去年2月，最初在7天前突然宣布加開檢審會辦理遴任入圍程序，使檢審委員無從向全國檢察官及各界廣徵意見，淪為高層授意人選或向各候選人自行向委員請託的不良慣例及譏評。

去年經票選委員向法務部反映可否延後開會時間，法務部雖從善如流延後一周再開，然而即便延後一周，並由去年9位票選委員聯名辦理公告徵求推薦等程序，在短時間內勉強完成任務，但作業時間仍有不足。

劍青檢改表示，今年法務部能提前一個月公告期程乃一大進步，至盼法務部及檢察界共同形成慣例做法，針對如此重大首長人事議案，至遲均在一個月前公布期程，俾利全國檢察官能充分參與表達意見。

為推薦最適檢察首長人選名單供部長圈選，允宜採取公開透明方式，廣納全國檢察官及各界意見，俾供檢審委員參考。2018年遴選過程紊亂引發爭議，之前亦無固定章法，如此重中之重首長人事議案，數十年來始終缺乏公正程序或統一慣例做法，早應改進。