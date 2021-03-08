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採購輪胎疑有弊案遭搜索 陸勤部：全力配合司法調查

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導

陸軍後勤指揮部採購輪胎疑有弊案，台北市調處今（8）日赴陸軍汽車基地勤務廠進行搜索。陸軍後勤指揮部今天表示，此案是軍方主動函送台北地檢署偵辦的案件，將全力配合司法調查，釐清真相。

陸軍後勤指揮部表示，陸勤部106年辦理「輻射式輪胎」採購期間，發現廠商疑涉違法爭議，即主動函送台北地檢署偵辦，此次檢調入營搜索約談，是檢察官後續偵查作為，陸勤部表示尊重與配合。

陸勤部表示，此案於106年驗收階段，發現車輛零附件採購案件廠商有偽變造商品驗證登錄書疑慮，陸勤部即辦理解約並於當年主動移送檢調偵辦，各項採購程序均依法辦理。媒體報導「披露後始辦理解約」不屬實。

陸勤部表示，台北市調處今（8）日赴陸勤部所屬營區實施搜索及約談林姓軍官、士官等人，陸勤部將秉持「毋枉毋縱」原則，全力配合司法調查，以釐清真相。

陸勤部表示，各項軍品採購及驗收作業，均遵「依法行政」原則辦理，籲請國人持續愛護國軍、支持國防。

台北地檢署。本報資料照片
台北地檢署。本報資料照片

陸軍 司法 北市

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