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聯合國刑事司法大會日本開幕 法務部參與線上會議

中央社 / 台北8日電

法務部表示，聯合國毒品和犯罪辦公室7日起在日本舉行「預防犯罪和刑事司法大會」，台灣非聯合國會員國，為跟上世界腳步，昨天進行線上會議瞭解司法保護國際趨勢和實用經驗。

法務部今天指出，聯合國毒品和犯罪辦公室（UNODC）7日至12日在日本京都舉行「第14屆聯合國預防犯罪和刑事司法大會」 （The Fourteenth UnitedNations Congress on Crime Prevention andCriminal Justice），此大會可說是司法領域的年度盛事，每5年舉辦一次。

來自世界各國至少上千名的法務、司法部長、有關的非政府組織（NGO）執行長和專家學者代表等都會受邀與會，今年因為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情關係，許多國家受到邊境管制的影響，主辦單位除了部分實體會議外，特別大幅利用線上會議方式進行，以促進各國之間的交流。

法務部指出，台灣非聯合國會員國，參與聯合國有關國際組織充滿許多困難和阻礙，為跟上世界腳步，法務部長蔡清祥指示，法務體系仍應積極與國際接觸，勇於突破進行司法外交，並特別指示保護司和綜合規劃司，在聯合國會議開始第1天安排有關更生人復歸社會的議程，即積極加入，參與線上會議，瞭解司法保護的國際趨勢和實用經驗，做為未來有關政策規劃和法務部施政的參考。

聯合國預防犯罪和刑事司法大會在第1天所舉行的「志工協助更生人復歸社會」議題討論，同時召開「世界保護司會議」，一致通過並共同發表「京都宣言」（KYOTO Declaration），從國際的角度認可了諸如日本保護司之類的在地志願工作者在協助更生人復歸社會和降低再犯上所發揮的重要功能，呼籲世界各國應建立完善的司法保護志工制度、提供技術援助並敦促成員國將司法保護有關志工制度納入相關法律規定予以保障，以促進社區志願工作者提供服務，並提高社會關懷接納更生人的公眾意識。

蔡清祥期勉法務部各司處和所屬機關人員，在繁忙的公務之餘，能就此大會所討論和自身業務有關的不同特定議題，進行瞭解和學習，以掌握世界脈動，開拓國際視野，跟進世界腳步。

司法 聯合國 法務部

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