家暴男被押1個月寫悔過書說不再犯 女友原諒他獲輕判

基隆市邱姓男子違反保護令，到廖姓女友工作地點，拉扯她的頭髮拖到屋外，企圖強拉上車未得逞，被檢方起訴。基隆地院審理時，邱說被收押1個月已徹底反省，並寫悔過書給女友獲得原諒，以後不會再犯。法官相信他有悔改從善之心，處拘役30日，可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，邱男因對廖女施暴，基隆地院去年10月19日核發保護令，令邱不得對女友身體、精神或經濟，施以騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害行為，也不得跟蹤女友，且應遠離女友住處、工作場所至少50公尺。

邱男去年12月24日中午到基隆市廖女工作地點，用拉扯頭髮方式將她從辦公椅拉至地面，再拖行到辦公室外，企圖強押進車未得逞。邱男涉案後駕車逃到花蓮，警方循線將他逮捕，偵詢後將他依違反家庭暴力防治法送辦，檢方以邱有逃亡及重覆實施犯罪之虞聲押獲准。

警方接獲報案到場處理，偵詢後依違反家庭暴力防治法送辦。檢方偵查時，邱男坦承犯行，另依相關證述、監視器畫面等事證，認定犯行起訴。

基隆地院今年2月2日開準備程序庭，邱男對檢方起訴事實認罪，聲請改依簡易判決處刑並從輕量刑。邱說，被收押時已徹底反省脾氣有點太過了，並寫悔過書給女友獲得原諒。他與父親同住，開貨櫃車23年沒換過工作，以後會繼續開貨櫃車。