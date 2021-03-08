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不要再傻等左轉綠燈 交警釋疑「看到這種交通號誌就可通行」

全國檢察長調動即起展開作業 5月7日前辦好交接

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

高雄高分檢檢察長楊治宇等4名檢察長6年任期將屆滿，鑑於重要檢察首長不以代理方式處理，法務部即起展開檢察長人事作業；部長蔡清祥將於本月19日提出檢察長職缺給檢察官人事審議委員會，預計5月7日前辦妥新任檢察長交接。

今年5月6日屆滿的檢察長有楊治宇、台北地檢署檢察長周章欽、新北地檢署檢察長王文德、苗栗地檢署檢察長鄭鑫宏。

法務部指出，本月19日蔡清祥將提出檢察長職缺數給檢審會，職缺數是由任滿檢察長職缺、法務部單位主管現有職缺加以綜合考量，於當天檢審會提供「缺額」給檢審委員。

4月9日時，檢審會將加開會議，由檢審委員討論後，提出擬任檢察長職缺2倍的建議人選入圍，供蔡清祥圈選、遴任。

一周後4月16日，再於例行檢審會會議中，公布經蔡清祥遴選或派任的遷調或新任檢察長名單，並於會中徵詢檢審會的意見。

法務部今天表示，新任檢察長的遴選作業，部長蔡清祥將本於公正、公開、透明、無私及為國舉才的原則，使檢審會可以充分考量符合遴任資格者的品德操守、學識能力、統御領導、行政協調、敬業態度及業務績效。

法務部說，如果公布的人選連帶涉法務部單位主管的派任，因為屬行政院的人事派免權責，將函報行政院核定，不過，檢察長人事調動仍會於5月7日4名一、二審檢察長任期屆滿之前擇日統一到任新職並辦理交接作業。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

法務部 蔡清祥 行政院

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