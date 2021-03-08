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律師考生抵抗考選部及格400分門檻 法院愚人節言詞辯論

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

考選部修改律師考試規則，2018年正式實施新制，23位沒通過第二試400分錄取門檻考生，提告救濟。台北高等行政法院今開庭，有8名原告重考及格，因此4名撤告、4名變更為確認之訴。全案準備程序終結，改訂4月1日進行言詞辯論。

修正前律師考試規則，分成一試和二試，一試為選擇題，成績前33%者可考二試；二試為申論題，除刑法、民法、憲法、公司法等，還有選試科目智慧財產法、勞動社會法、財稅法、海商法與海洋法四選一，另還要考國文。

考選部2017年8月通過修正，第二試增加分數門檻，只要有一科分數為零分、且「憲法與行政法」、「民法與民事訴訟法」、「刑法與刑事訴訟法」、「公司法、保險法與證券交易法」共4項成績合計未達400分即不及格。引起眾多法律學子疾呼抗議。

輔大法碩湯姓研究生等23名考生2018年落榜，訴願被駁後提起課予義務訴訟，請求命考選部允予及格成績。學生委任律師高烊輝主張，考選部400分及格制度，已違反專門職業及技術人員考試法第16條第1項所列三種及格規定。

受命法官郭淑珍今下午開庭，高烊輝表示有8名原告重考錄取，其中4名要撤告、4名改為確認之訴。雙方對於本件事實上及法律上沒有理由要補充，對於爭點無意見，也無證據要請求調查。全案改訂4月1日上午10點40分進行言詞辯論。

考選部修改律師考試規則，2018年正式實施新制，23位沒通過第二試400分錄取門檻考生，提告救濟。台北高等行政法院今下午準備程序終結。圖／本報資料照。
考選部修改律師考試規則，2018年正式實施新制，23位沒通過第二試400分錄取門檻考生，提告救濟。台北高等行政法院今下午準備程序終結。圖／本報資料照。

公司法 律師 刑事訴訟

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