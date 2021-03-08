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私中補習導師侵占學費361萬還賭債 校方：非正式教師

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

賴姓男子擔任嘉義市嘉華中學課後補習班導師期間，因沉迷網路賭博、欠下賭債，自前年開始二次侵占學生所繳交課後補習費，總金額達361萬元，經校方提告，檢方訊後依業務侵占罪法辦，法院判二罪各有期徒刑10月，應執行1年3月，法官考量賴已與校方和解、歸還部分金額，判緩刑5年。

校方表示，賴男非正式教師，為補習班體系，只是相關費用委由會計部門代收，賴利用暑期向學生收費，前年首次短報就被發現，賴求情後校方同意他分期攤還，但去年暑假發現賴向學生收費，且短報夜間補習人數，賴雖向補習班主管自首，校方決定秉公處理，並將賴開除。

判決書指出，賴男自105年起擔任嘉華中學課後補習課程班導師，每年1至4月及5至10月，代校方向學生收課後補習費，再轉交嘉華中學會計室。

賴男因沉迷網路賭博遊戲，積欠300多萬元賭債，前年5月至10月間，接續向參與課後補習學生，共收取178萬餘元；去年5月至9月間又向學生收取課程費，計183萬5000餘元，二次收費都未照實繳交會計室，並於去年9月侵占己用，償還個人債務。

「收費管理有漏洞！」某私校主管直言，現在高中課後補習每科月費約3000元，學生若補3科、1學期要繳3至4萬元，若全補費用更高，一學期全班收百餘萬很正常，但多數學校學雜、課輔費現在都透過銀行代收，為何會由導師收款、被侵占讓人不解。

法院審理期間，賴坦承沉迷網路賭博一時失慮，侵占學生補習費，願意全額賠償侵占款項、利息，及校方所支付律師費，並先行賠償280萬餘元；賴侵占所餘86萬餘元犯罪所得原應沒收，院方考量他已與校方和解，同意分期攤還餘款，裁定不沒收此部分犯罪所得。

賴姓男子擔任嘉義市嘉華中學課後補習班導師期間，二次侵占學生所繳交課後補習費，總金額達361萬餘元。記者卜敏正／攝影
賴姓男子擔任嘉義市嘉華中學課後補習班導師期間，二次侵占學生所繳交課後補習費，總金額達361萬餘元。記者卜敏正／攝影

補習 賭博 班導師

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