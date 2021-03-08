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首爾酒駕者撞死台女生遭求處6年 醫生父難過回應了

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導

在韓國攻讀博士的台灣女學生曾以琳，去年在首爾街頭遭酒駕撞死，韓國檢方今天對肇事者求處6年徒刑，全案預計4月14日宣判，對此，曾以琳父親、衛福部嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉透過醫院聲明「太輕了」，深感遺憾。

曾慶暉婉拒媒體直接採訪，他表示，凶手已經第3次酒駕，殺害他的女兒，如果能嚴懲，就足以警惕那些隨意並輕視酒駕事故後果的凶手們，「我們懇求讓Yee Lin（指曾以琳）的死，可以拯救更多⼈⺠和家庭免於受跟我們⼀樣的悲慘和痛苦。」

曾慶暉指出，針對求處6年「感到非常難過」，韓國政府並沒有重新修法加重酒駕刑責來保護人民，以台灣來看，若酒駕再犯致人於死，會處無期徒刑或5年以上，相較之下韓國判決太輕了，無法真正遏止酒駕行為，深感遺憾。

曾以琳原本為南韓某學校神學院的博士生，去年11月6日走路返回首爾的住處途中，遭酒駕的宋姓男駕駛涉闖紅燈撞死，根據路口監視器畫面，當時車輛似未減速。

在韓國攻讀博士的台灣女學生曾以琳，去年在首爾街頭遭酒駕撞死。圖／翻攝Youtube
在韓國攻讀博士的台灣女學生曾以琳，去年在首爾街頭遭酒駕撞死。圖／翻攝Youtube
曾以琳原為南韓某學校神學院的博士生，去年11月6日於首爾遭撞身亡。記者卜敏正／翻攝
曾以琳原為南韓某學校神學院的博士生，去年11月6日於首爾遭撞身亡。記者卜敏正／翻攝
台灣女學生曾以琳在韓國首爾遭酒駕涉撞死後，她的友人在法院門口開記者會籲嚴懲，父親曾慶暉也發起連署希望提高酒駕罰則。圖／曾慶暉提供
台灣女學生曾以琳在韓國首爾遭酒駕涉撞死後，她的友人在法院門口開記者會籲嚴懲，父親曾慶暉也發起連署希望提高酒駕罰則。圖／曾慶暉提供

酒駕 首爾

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