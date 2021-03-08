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雇外勞挖洞燒垃圾 昔電玩大亨周人蔘違反廢清法起訴

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

電玩大亨周人蔘。記者袁志豪／翻攝
電玩大亨周人蔘。記者袁志豪／翻攝
昔日電玩大亨周人蔘因行賄檢警入監服刑，案件轟動社會。去年再傳他在新北市林口地區非法替人處理事業廢棄物，其雖否認犯行，但說法未被採信，今天被新北地檢署依違反廢棄物清理法起訴。

20多年前，周人蔘在台北市中山、松山和大同等地經營的多家賭博電玩，為了避免警方取締，每月編列了大筆公關費用，打點警界人員，甚至將觸手伸進司法界行賄檢察官。

1996年弊案曝光後，周因行賄被判1年3月又15天定讞，另有不少檢警因違反貪汙治罪條例被分判1年到10年6月不等刑期，但也有人經審理洗刷冤屈獲判無罪。

有關違反廢清法一案，新北市環保局2019年接獲民眾檢舉，內容指林口區後湖山區常有人燒東西且臭氣熏天，與保七總隊聯手調查後，確定是不肖業者在燃燒木材、塑膠等事業廢棄物，溯源追查，才找到背後是周人蔘在主導。

檢警調查，周人蔘與楊姓女友人向洪姓、胡姓地處取得土地使用權後，將土地以每月10萬元到13萬元不等金額轉租給4間公司，並收取每月3000元到1萬多元清運費，替業者處理事業廢棄物，結果竟是雇用不知情的外勞操作怪手挖洞就地掩埋和利用夜間時段焚毀。

偵訊時，周人蔘承認有受託管理和出租土地事實，也承認擁有怪手和搬運用的鐵牛車，但他矢口否認違反廢棄物清理法，辯稱自己入監服刑後，就將收租一事交給楊女處理。楊女則辯稱租金以外的費用是為了加蓋廁所，並非用於清運處理廢棄物。

周、楊2人雖然否認，但4間公司業者均坦承犯行，證稱每月開出的支票有一部分是支付垃圾清運和水費，加上楊女曾在支票上貼便條紙，紙上還寫者某公司2020年6月為止的垃圾清潔費，因此說法未被採信。

廢棄物 林口

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