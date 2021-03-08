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擎邦科技獲中油33億標案 專案經理親友團炒股10人起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

上櫃公司擎邦國際科技工業公司，去年公告取得總價值33億餘元的中油公司設備管線統包工程，公司胡姓專案經理、張姓資深主秘等5人，及其親友團5人，涉嫌在重大消息未公開或公開後18小時內，陸續購買股票，10人分別獲利5千餘元至9萬餘元，士林地檢署檢察官林士淳日前偵結，依違反證券交易法起訴10人。

擎邦公司在2020年2月17日下午3點31分發布重訊公告，獲得台灣中油公司大林石化油品儲運中心一區12座油槽以外附屬設備管線統包工程，總價值為33億3988元。

起訴指出，擎邦胡姓專案經理向雷姓妻子、雷姓妻子胞妹，以及業務往來認識的陳姓副總及張姓總經理，事先以通訊軟體告知標案的重大消息，預測公司股價會因取得標案上漲，重訊公告前或公告後18小時內，陸續以低價購買股票，待股票上漲後，全數賣出，賺取不法獲利。

除了親友團炒股賺錢，擎邦的張姓資深主任秘書，從總經理得知取得標案後，與妻子2人陸續買股又售出，公司內部人還有陳姓土木組組長、葉姓建造部估價組副組長、杜姓設計部設備組經理等人，從同事得知公司已取得標案，也涉嫌炒股。

去年2月17日開盤後，胡等人陸續買股，胡以約11.9至12.2元不等價格購買50張股票，再以13.8至14.4元不等價格賣出，獲利9萬餘元最多，其餘人以相同手法炒股，其中2人僅買3張獲利5千、6千元，同樣遭法辦。胡等人到案後坦承犯行，且自動繳回全數犯罪所得。

檢方指出，公司內部人實際知悉公司有重大影響股票價格消息，在消息明確後未公開，或公開後18小時，不得在公開市場自行或以他人名義買賣股票或有股權性質有價證券，胡等10人違反證券交易法禁止內線交易規定，依法提起公訴，繳回犯罪所得部分，建請減輕或免除其刑，犯罪所得沒收。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

炒股 中油

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