獵人是指「守護獵場的人」？ 原住民族打獵案明辯論

布農族人王光祿、卑南族人潘志強因狩獵保護類動物遭判刑，聲請釋憲，大法官9日將行言詞辯論。兩人主張原住民族的狩獵文化權是同時具備有以原民為核心的族群性、人格發展自由、信仰自由、財產權、生存權等內涵，認為狩獵應受憲法保障。

聲請人表示，在原住民族獵人的觀念裡，能夠獵得野生動物是神或祖靈的恩賜，狩獵是一種「聖潔行為」，並認為出於自身的選擇而全心全意投入狩獵，就是依據信仰而實踐在生活上的表現。

在王光祿和潘志強出具的言詞辯論意旨狀認為，即便認為野生動物保育法屬於憲法增修條文第10條第2項的「環境及生態保護」一環，但原住民族狩獵文化是憲法位階保障的權利，而憲法要求環境與生態保護僅屬基本國策「兼籌並顧條款」，是賦予國家在進行經濟開發及科學技術發展時應通盤考量環境與生態永續發展的義務。他們認為本次釋憲，涉及台灣這片土地最原始的主人的狩獵文化權，不能以兼籌並顧條款為據，說原民狩獵文化應與野生動物保育兼籌並顧。

書狀中援引野生動物保育法第21條，稱立法者在價值取捨上，顯然認為人類的生命、文化、農作財產等法益優於野生動物保育，既然「農林作物危害防治」可作為獵捕野生動物（含保育類）的合法正當目的，則比這位階更高的原住民族狩獵文化權自更具有正當性。

聲請人認為，「憲法價值決定層次的保障原住民族狩獵文化權」優於「農林作物危害防治」，更優於「野生動物保育」。

聲請人並認為在原住民族狩獵文化中，獵人不是指狩獵的人，而是「守護獵場的人」，獵場的範圍有限，即便特定的獵團擁有較高的獵捕能力，也不得逾越自己獵場去捕獲更多獵物，可達到「以地制量」的保育功效。

他們認為和漢人「物以稀為貴」的觀念不同，族人認為可食的獵物是常見的動物，如山羌、山羊、山豬、山雞、猴、鹿，而如黑熊、雲豹等奇珍異獸則應避免狩獵。

王光祿聲請釋憲時表示，狩獵不是上市場，無法先想好要買好哪些食材，而是「祖靈給多少就是多少」，「供給量決定需求量」的法則可防止濫捕。