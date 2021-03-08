為動物發聲 動物社會研究會：原民狩獵權不等於生存權

布農族人王光祿、卑南族人潘志強打獵遭判刑聲請釋憲，大法官併案審理，9日行言詞辯論。相關機關農委會認為原住民獵人遵守內部自主制定的狩獵自治自律公約並進行內部回報，同時外部以科學性的方法與工具監測生態，應可確保與憲法所規定的環境與生態保護要求相平衡。

不過台灣動物社會研究會也提出法庭之友意見書，認為狩獵是原民文化的一環，但並非原民文化的全部，縱憲法有所保障，也應為狩獵文化而非「狩獵權」，本案其實是狩獵文化與野生動物保育法益衝突。

台灣動物社會研究會表示，自然生態環境既為全民公共財，即使國人以獵捕、漁撈為工作，也應受法律規範，例如近海或遠洋漁業，也受國內法與國際法嚴格規範，以確保海洋資源永續。

研究會認為原住民族既為國民，狩獵文化也應受法律規範，包括狩獵能量、獵捕時節、狩獵者的資格、使用的獵捕工具等，除了應考量原民文化外，也應兼顧野生動物保育與動物福利規範；現行法規允許原民狩獵但以傳統、祭儀為限，也採事前許可，以利掌握自然資源現況，符合憲法第22、23條意旨。

台灣動物社會研究會表示，憲法保障人民工作權、生存權，但原住民族並非無法狩獵即無法生存，因此原住民狩獵權不等同於生存權，且依原住民基本法第19條規定，原住民狩獵為「非營利」性質，原住民狩獵並非為了工作，因此原民狩獵與憲法所保障的人民「生存權、工作權」並不相同。

鑑定人、台大法律學院特聘教授林明鏘認為，野生動物保育也屬受憲法保護的「制度性保障」，立法者在形成「狩獵文化範疇」時，不得以狩獵文化恣意凌駕野生動物保育的制度性內容，如世界各國對狩獵也都有嚴格限制。