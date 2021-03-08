快訊

台帛旅遊泡泡何時成行？ 陳時中：下午初步定案

+7！今一口氣新增七例新冠確診個案 四人搭同一班機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

利多消息公布前後買股 10人涉內線交易遭起訴

中央社 / 台北8日電

內湖某上櫃公司胡姓專案經理等人因得知公司標到油槽以外附屬設備管線統包工程，於去年2月間利多消息公布前後買股。士檢今天依證交法內線交易罪起訴胡等10人。

士林地檢署指出，胡姓經理等10人均屬因職業等關係獲悉消息者或其親友，為證券交易法所規範禁止內線交易之人。

檢方指出，這家位於台北巿內湖的上櫃公司於民國109年2月17日下午3時許，在公開資訊觀測站公告標到高雄某石化油品儲運中心的油槽以外附屬設備管線統包工程。

起訴書提及，胡姓經理等10人預測股價會上漲，於是在這項公告之前或公告之後18小時內，分別以新台幣11.9元至12.2元不等價格買下股票，之後於股票為13.8元至15.75元不等價格時賣出；10人獲利金額為5454元至9萬9713元不等。

檢方考量10人因一時失慮而犯罪，他們犯後均坦承犯行，並自動繳交全部犯罪所得，依證券交易法內線交易罪起訴，建請法院減輕或免除其刑。

內線交易

延伸閱讀

有山有水住內湖真的很高級嗎？ 多數網友曝這一致命點

王家梁靠這招追到女神許維恩 2人合體曝往好的方向前進

購地內線交易 估價師女友也撈一筆

UBA／健行連勝到手 冠軍教頭：沒再犯錯機會

相關新聞

獵人是指「守護獵場的人」？ 原住民族打獵案明辯論

布農族人王光祿、卑南族人潘志強因狩獵保護類動物遭判刑，聲請釋憲，大法官9日將行言詞辯論。兩人主張原住民族的狩獵文化權是同...

為動物發聲 動物社會研究會：原民狩獵權不等於生存權

布農族人王光祿、卑南族人潘志強打獵遭判刑聲請釋憲，大法官併案審理，9日行言詞辯論。相關機關農委會認為原住民獵人遵守內部自...

販賣上百件仿冒蘋果手機配件 遭判2年有期徒刑

屏東一名戴姓男子，前年從大陸地區等取得上百件仿冒的蘋果手機的周邊配件，在自己經營的手機維修店低價販售，同年遭美商蘋果公司...

利多消息公布前後買股 10人涉內線交易遭起訴

內湖某上櫃公司胡姓專案經理等人因得知公司標到油槽以外附屬設備管線統包工程，於去年2月間利多消息公布前後買股。士檢今天依證...

擎邦科技獲中油33億標案 專案經理親友團炒股10人起訴

上櫃公司擎邦國際科技工業公司，去年公告取得總價值33億餘元的中油公司設備管線統包工程，公司胡姓專案經理、張姓資深主秘等5...

老婆坐牢還要百萬贍養費 丈夫受不了要離婚法院准了

一名男子指控妻子盜刷信用卡還因他案入獄，原本協議離婚，但妻子反要100萬元贍養費，他不滿向法院訴請離婚，台北地方法院認為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。