老婆坐牢還要百萬贍養費 丈夫受不了要離婚法院准了

一名男子指控妻子盜刷信用卡還因他案入獄，原本協議離婚，但妻子反要100萬元贍養費，他不滿向法院訴請離婚，台北地方法院認為依民法夫妻一方若故意犯罪而判6月以上徒刑，另一方得訴請離婚，因此判准兩人離婚，可上訴。

男子主張，他和妻子結婚逾3年，婚後感情融洽，但妻子交友複雜、金錢觀念差，妻子曾因金錢糾紛被人押走，甚至盜刷他的信用卡；再者，他發現妻子前科累累，因偽造文書被判有期徒刑，至今仍在監，導致他和家人倍感困擾。

男子指控，妻子入監後，他顧及夫妻情份前往探視，妻子當時同意離婚，卻又臨時拒絕，反要求他給付百萬贍養費才同意離婚；另因妻子懷孕時發現胎兒兔唇等健康問題，兩人才決議墮胎，並非如妻子所言是他逼迫人工流產。

妻子抗辯，丈夫婚前曾幫她辦理交保，早知道她官司纏身仍堅持要結婚；她懷孕5個月卻被丈夫逼迫墮胎，導致他心裡、生理均受打擊，日後有不孕可能，要求丈夫應給付100萬元贍養費。

妻子指出，她在監期間，丈夫除了固定探視，也曾在信中寫「愛妳的老公」、「我會等你」，可見兩人感情沒有生變，在她入獄之前，兩人也曾約定等她出獄要重新生活，但丈夫卻訴請離婚且不再探視她，讓她頓失依靠。