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鄰居狗事喬不攏...桃園男辱罵女飼主垃圾挨告

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市66歲林姓男子去年8月間下午在住家睡午覺，不滿住家鄰居鄧姓女子在家門前飼養的3隻狗吠叫吵鬧噪音，讓他睡不著，一怒之下到鄧女住家前出口辱罵三字經、「垃圾」等語，鄧女不滿受辱、用手機錄影後提告，桃園地檢署今天上午偵結，將林男依妨害名譽罪嫌聲請簡易判決處分。

檢警調查，家住中壢區的林男，與鄰居鄧女因飼養狗不和，去年8月13日下午，林男在睡午覺時，被鄧女飼養的3隻黑狗吠叫吵鬧睡不著，他情緒激動衝到鄧女住家前，對鄧女出言辱罵「XX阿是什麼東西，垃圾」及三字經等語，鄧女不滿受辱用手機拍攝影象提告。

林男在警訊激動辯稱，鄧女在住家前圍上鐵絲網飼養3隻黑狗，若有汽機車經過，狗就一直吠叫，向鄧女反應置之不理，請里長與鄧女溝通，鄧女還說成被欺負，報警處理也沒用，狗放出來大小便也不清理，讓他精神緊張，當天下午他睡午覺，卻被狗吵醒才會開罵。

桃檢表示，林男未否認辱罵鄧女，辯稱自己身不由己、被鄧女養的狗吵到受不了，但是鄰居路人聽到可感受林的情緒激動，自屬攻擊性言詞，在鄧女住家門口的公眾往來道路上辱罵，貶損鄧女聲譽，足認林主觀出於公然侮辱犯意，偵結林男依妨害名譽罪嫌聲請簡易判決處分。

桃園市林男不滿鄰居飼養3隻黑狗亂吠吵鬧，出口辱罵三字經等語，鄰居提告，檢方依妨害名譽罪嫌聲請簡易判決。示意圖
桃園市林男不滿鄰居飼養3隻黑狗亂吠吵鬧，出口辱罵三字經等語，鄰居提告，檢方依妨害名譽罪嫌聲請簡易判決。示意圖

妨害名譽 公然侮辱

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