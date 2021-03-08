竹縣西濱台15線鳳鼻尾隧道 區間測速下半年啟用

西濱台15線鳳鼻尾隧道科技設備執法今年將上路！鳳鼻尾隧道平、假日車流量大，因超速及未保持安全距離造成事故頻傳，2年來已發生5件死亡事故，也常見改裝車輛危險疾駛、噪音擾民；新竹縣政府警察局表示，為此規畫縣內首處科技設備執法路段，裝設區間平均速率監測自動偵測系統，4月中旬可建置完成，驗收後將進行1個月宣導，預計在下半年啟用。

警察局表示，鳳鼻尾隧道全長約2250公尺，為往返竹北與新豐濱海地區重要聯絡道路，車流量大，多以大貨車、砂石車和大型重型機車為主，且因道路筆直，常有駕駛因違規超速行駛而肇事，改裝車輛發出的巨大聲響，也讓周遭居民不堪其擾。

警察局接獲地方民眾反映後，邀集民意代表、縣府相關局處討論及評估，決定在鳳鼻尾隧道建置區間平均速率監測自動偵測系統，運用科技設備全天候執法特性，輔助傳統警力執勤，並解決隧道內無避車彎無法供員警安全執勤的困境，維護該路段交通秩序並保障用路人安全。

警察局指出，該處為縣內規畫的首處建置科技設備執法路段，去年編列經費，相關設備預定今年4月中旬完成，設備驗收需通過經濟部標準檢驗局檢驗合格，取得檢驗合格證書，通過相關資通安全檢驗後才可啟用。