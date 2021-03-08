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販賣上百件仿冒蘋果手機配件 遭判2年有期徒刑
屏東一名戴姓男子，前年從大陸地區等取得上百件仿冒的蘋果手機的周邊配件，在自己經營的手機維修店低價販售，同年遭美商蘋果公司市調人員發現，交由警方搜索，經查證屬實，依法起訴。屏東地方法院將戴男依違反商標法，處2年有期徒刑，得易科罰金，緩刑兩年，需向公庫支付5萬元，並沒收扣案仿冒商品，以及3590元犯罪所得。
判決指出，戴男2019年2月從大陸地區等不詳來源、價格，取得上百件仿冒美商蘋果手機的周邊配件，在自己經營的手機維修店，以低於真品的價格販售，以此牟利，同年美商蘋果公司在台委任論衡國際法律事務所指派市調人員，購得仿冒商品，後交由警方持搜索票，到店搜索。
經調查發現，戴男2019年2月起，至同年10月31日遭警方查獲為止，皆在店內販售侵害商標權商品，共獲取3590元犯罪所得，後由檢方依法起訴。
警詢、偵查、審理期間，戴男皆坦承犯行，屏東地院認為，戴男販賣多樣蘋果手機的周邊配件，有礙公平交易秩序，並對商標專用權人的潛在市場利益造成侵害。
經審理，屏東地院將戴男依違反商標法，處2年有期徒刑，得易科罰金，緩刑兩年，判決確定後1年內向公庫支付5萬元，並沒收扣案仿冒商品，以及3590元犯罪所得。
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