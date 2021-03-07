時速128收超速罰單 重機騎士辯只騎80訴請撤銷但敗訴
方姓男子騎重機行駛基隆市速限50公里的新台五路，因時速高達128公里，超過速限超過60公里，被罰8000元及吊扣牌照3個月。方承認超速，但指時速約60到80公里，懷疑測速器故障，且警方未依法設立警告標誌，訴請撤銷原處分。基隆地院以測速器有檢定合格證書，方男空言陳述並無證據，不予採信並駁回。全案可上訴。
判決指出，方男去年5月2日下午騎重機沿新台五線公路南下，在五堵橋路段被員警以非固定照相式雷達測速儀，測得時速128公里，舉發超速78公里違規。公路總局台北市區監理所以方超速逾60公里至80公里內，處罰鍰8000元，記違規點數3點，應參加道路交通安全講習及吊扣汽車牌照3個月。
方男不服處分，提起行政訴訟。主張承認超速，但時速僅60到80公里，絕不可能騎到時速128公里，懷疑測速主機故障。法官開庭訊問，方又稱，取締地點前方未見警方設立警告標誌，應是後來才設置，訴請撤銷原處分。
監理所答辯，警方已提出採證照片、雷達測速儀檢定合格證書等證據，可見方有原處分違規行為，執法程序也無方所指的違失或錯誤，裁罰有據，聲明駁回告訴。
法院審理後指出，測速採證照片可見測得方男騎車時速128公里，雷達測速儀經財團法人台灣電子檢驗中心檢定合格，採證結果足以作為認定違規超速依據。方男主觀認定時速僅60到80公里，屬臆測之詞，難以採信。
警方提出的示意圖、照片，可見違規處前方285公尺處設有「警52」標誌，用以警告車輛駕駛人前方路段常有測速取締執法，速限50公里。方男主張遭查獲當時並無這面標誌，是警方事後設置。法官指方空言陳述並無證據，不採信他的說詞。
法院認為，警分提出當日值勤照片，可見執勤員警均著制服，警車停放路邊並無遮掩，雷達測速照相機設置在警車前，過往人、車一望即知。方男行經當地仍超速，是否有遵守速限之意令人起疑。
法院指出，時速128公里換算每秒速度超過35公尺，員警當場攔停或追蹤稽查，對雙方及其他用路人都具高度危險性，逕行舉發依法有據。監理所依道路交通管理處罰條例、道路交通管理事件統一裁罰基準表裁罰也無不當，駁回方男告訴。
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