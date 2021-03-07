國中校長涉詐領鐘點費 懲戒法院判降級改敘

台南市善化國中林姓校長於107年間擔任校內反毒課程講師時，未按表定時間授課，涉嫌詐領鐘點費6400元。台南地檢署依詐欺罪予緩起訴處分。懲戒法院判林男降1級改敘。可上訴。

台南市政府移送書指出，善化國中於民國107年間申請「教育部國教署補助推動拒毒健康校園第1年計畫」，並獲補助新台幣19萬6945元。林男規劃由自己擔任培訓志工課程的內聘講師，於107年10月至11月間每天中午12時30分到下午1時20分上課。

不料，林男被檢舉在其中9天分別以公差、公假或休假等理由未在善化國中校內按表訂時間授課，詐得講師鐘點費。林男案發後坦承不諱，並繳回所有講師鐘點費3萬2611元。台南地檢署偵辦後，認定林男涉嫌詐欺，將他緩起訴處分。台南市政府移送懲戒法院審理。

懲戒法院審理後，審酌林男身為國中校長，未能廉潔自持以身作則，竟利用職務機會詐領講師鐘點費，嚴重破壞政府廉能紀律形象，但考量所詐得金額不多，且自動繳回所領全額講師鐘點費，並於案發後自白，判決降1級改敘。全案可上訴。