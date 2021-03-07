快訊

周星馳現身吳孟達告別式 送好友最後一程

藻礁爆紅政府才急喊溝通 學者諷：局面回不去了

國中校長涉詐領鐘點費 懲戒法院判降級改敘

中央社 / 台北7日電

台南市善化國中林姓校長於107年間擔任校內反毒課程講師時，未按表定時間授課，涉嫌詐領鐘點費6400元。台南地檢署依詐欺罪予緩起訴處分。懲戒法院判林男降1級改敘。可上訴。

台南市政府移送書指出，善化國中於民國107年間申請「教育部國教署補助推動拒毒健康校園第1年計畫」，並獲補助新台幣19萬6945元。林男規劃由自己擔任培訓志工課程的內聘講師，於107年10月至11月間每天中午12時30分到下午1時20分上課。

不料，林男被檢舉在其中9天分別以公差、公假或休假等理由未在善化國中校內按表訂時間授課，詐得講師鐘點費。林男案發後坦承不諱，並繳回所有講師鐘點費3萬2611元。台南地檢署偵辦後，認定林男涉嫌詐欺，將他緩起訴處分。台南市政府移送懲戒法院審理。

懲戒法院審理後，審酌林男身為國中校長，未能廉潔自持以身作則，竟利用職務機會詐領講師鐘點費，嚴重破壞政府廉能紀律形象，但考量所詐得金額不多，且自動繳回所領全額講師鐘點費，並於案發後自白，判決降1級改敘。全案可上訴。

詐欺 教育部 反毒

延伸閱讀

桃園客運詐領逾千萬購車補助 公路總局追討2.3億

龜山幸福里長以人頭詐領16萬多補助款 檢依貪汙罪起訴

室內設計師偽造癌末、失明證明 詐領百萬醫療保險

通緝犯偽造病歷詐百萬保險費 刑事局逮捕歸案

相關新聞

向前女友敬酒爆衝突 男揪眾刺傷女方現任男友

基隆市李姓男子凌晨與友人「續攤」到KTV唱歌，在走廊遇到前女友，進入包廂向她敬酒時，引發施姓現任男友不滿，發生口角。李打...

知名動畫公司告員工擅自重製著作 提告晚1天公訴不受理

知名影視視覺特效公司砌禾數位動畫公司，發現員工合成師疑似擅自重製公司的著作財產至雲端硬碟，向員工發律師函後，隔了半年才提...

男網路交友誘拐少女離家 檢續查後改起訴

桃園市24歲張姓男子在網路認識16歲潘姓少女，去年5月間，潘姓少女離家出走，潘父提告張男誘拐女兒離家，張男矢口否認，桃園...

男「碰瓷」索取和解金 犯誣告被判2年半徒刑

高雄市王姓男子多次與人發生車禍，但王男明知自己沒受傷，卻向醫師申請驗傷證明提告對方過失傷害，再據此與對方商談和解，直至有...

高中生罵警強辯「罵女友」法官只用一招就戳破

台中市林姓男子是高中生，他在去年底在北屯區某KTV唱歌時，與店員發生口角，店家通知警方到場，未料林卻出言侮辱，遭警方制伏...

台中父子修電梯意外釀一死 負責人背刑責還賠15萬

台中市沈姓男子是電梯公司業者，他聘請劉姓父子等二人擔任員工，劉姓父子在去年7月間，前往豐原區某大樓維修電梯時，因劉父施工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。