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知名動畫公司告員工擅自重製著作 提告晚1天公訴不受理
知名影視視覺特效公司砌禾數位動畫公司，發現員工合成師疑似擅自重製公司的著作財產至雲端硬碟，向員工發律師函後，隔了半年才提告違反著作權法。士林地院指出，已超出6個月的告訴期間，諭知公訴不受理。
砌禾數位動畫指控，一名合成師在2016年10月間，多次非法重製電影「畢業旅行」、「萌學園」未完成的視覺特效製作，將公司的著作財產，擅自重製至雲端硬碟，違反著作權法擅自以重製之方法侵害他人著作財產權罪嫌。
砌禾數位動畫公司，2017年因電影「報告老師！怪怪怪怪物！」入圍金馬獎最佳視覺效果獎。公司的技術指導證稱，因離職員工把公司的製作內容拿去別家公司應徵使用，事情曝光後開始調查有無其他人違反保密義務。
合成師則否認犯行，沒有把著作檔案上傳雲端硬碟，無違反保密義務、侵害著作權等，拒絕簽署切結書。2018年11月9日律師函指出，合成師擅自至會議室利用外部網路，將砌禾公司的保密資訊重製至個人資料庫，甚至把保密資訊及著作擅自重製及上傳至網路。
士林地院認為，律師函所指的犯行與本案合成師被訴犯行相同，告訴人公司在2018年11月9日已知道涉犯違反著作法，但卻遲至2019年5月10日才具狀提告，提告時間晚了1天，已逾6個月的告訴期間，全案諭知不受理判決。
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