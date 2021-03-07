快訊

講給蔡總統聽的？蘇貞昌「公投結果照准照做」的弦外之音

HBL／双勝合拿40分 光復收季軍破隊史最佳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男網路交友誘拐少女離家 檢續查後改起訴

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市24歲張姓男子在網路認識16歲潘姓少女，去年5月間，潘姓少女離家出走，潘父提告張男誘拐女兒離家，張男矢口否認，桃園地檢署調查「犯罪嫌疑不足」以不起訴處分，潘父不服上訴，高檢署檢察長命令發回續查，檢方日前重新調查，根據警方調查和相關指證，潘姓少女傳Line給潘父否認張男誘拐，桃檢偵結，張男妨害婚姻及廷家庭罪嫌仍以不起訴處分。

檢警調查，張男與大溪區潘姓少女為網友，2人常透過網路聯絡、相約見面，去年5月15日潘姓少女離家出走，潘父查知提告張男妨害婚姻及家庭罪嫌誘拐女兒脫離家庭。

張男否認誘拐潘姓少女離家，他指稱，他與潘姓少女透過Line文字聯絡，偶而會到他住家見面或約在其他地方見面，之後離開，不會在他家過夜。潘姓少女並傳Line給潘父，指稱未遭張男誘拐等語。

去年8月8晚上，新竹警方查獲張男與潘姓少女搭車南下新竹縣竹北，同車另有友人田男、邱男2人，警方訊問，潘女表示她住在關西友人住處、張男亦稱潘女只到他家1天，就陪同南下。警方作證張男、潘姓少女2人坐處有距離、並未交談，無法證明張男引誘潘姓少女離家。

桃檢表示，經傳喚張男、潘姓少女未到庭，再調查亦無法證明張男誘拐潘姓少女脫離家庭，亦無法證明潘姓少女受張男支配之下，尚難遽令張男誘拐潘姓少女離家，又無其他積極證據足認犯行，張男犯罪嫌疑不足，偵結張男妨害婚姻及廷家庭罪嫌以不起訴處分。

桃園市張男拐潘姓少女不起訴，潘父不服上訴，高檢署檢察長命令發回續查，桃檢偵結張男妨害婚姻及廷家庭罪嫌仍以不起訴處分。記者曾增勳／攝影
桃園市張男拐潘姓少女不起訴，潘父不服上訴，高檢署檢察長命令發回續查，桃檢偵結張男妨害婚姻及廷家庭罪嫌仍以不起訴處分。記者曾增勳／攝影

婚姻 新竹

延伸閱讀

少女「抽菸加一天一罐汽水」牙齒發黑爛光 網友嚇：該刷牙了

強制猥褻判刑剛出獄 男又性騷4女再判1年4月

印度14歲少女向鄉里取水喝 5天後被揭發遭姦殺赤裸埋屍屋內

緬甸政變已54死 華裔少女中彈遺言捐出器官

相關新聞

男網路交友誘拐少女離家 檢續查後改起訴

桃園市24歲張姓男子在網路認識16歲潘姓少女，去年5月間，潘姓少女離家出走，潘父提告張男誘拐女兒離家，張男矢口否認，桃園...

男「碰瓷」索取和解金 犯誣告被判2年半徒刑

高雄市王姓男子多次與人發生車禍，但王男明知自己沒受傷，卻向醫師申請驗傷證明提告對方過失傷害，再據此與對方商談和解，直至有...

高中生罵警強辯「罵女友」法官只用一招就戳破

台中市林姓男子是高中生，他在去年底在北屯區某KTV唱歌時，與店員發生口角，店家通知警方到場，未料林卻出言侮辱，遭警方制伏...

台中父子修電梯意外釀一死 負責人背刑責還賠15萬

台中市沈姓男子是電梯公司業者，他聘請劉姓父子等二人擔任員工，劉姓父子在去年7月間，前往豐原區某大樓維修電梯時，因劉父施工...

台中男不戴口罩衝月台 五字經問候警辯稱是「口頭禪」

目前正在新冠肺炎疫情期間，台中市謝姓男子在去年底時，前往台中車站欲搭車，但謝沒有戴口罩，遭站員勸阻，未料謝仍強闖月台，站...

求女見面遭拒 男恐嚇將情色截圖上傳臉書遭判拘

25歲卓姓男子前年12月間用手機與姜姓女子玩情色視訊，錄下姜在視訊中脫衣露出胸部與下體的畫面擷圖存檔，之後要求與姜見面遭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。