聽新聞
test
0:00 / 0:00
男網路交友誘拐少女離家 檢續查後改起訴
桃園市24歲張姓男子在網路認識16歲潘姓少女，去年5月間，潘姓少女離家出走，潘父提告張男誘拐女兒離家，張男矢口否認，桃園地檢署調查「犯罪嫌疑不足」以不起訴處分，潘父不服上訴，高檢署檢察長命令發回續查，檢方日前重新調查，根據警方調查和相關指證，潘姓少女傳Line給潘父否認張男誘拐，桃檢偵結，張男妨害婚姻及廷家庭罪嫌仍以不起訴處分。
檢警調查，張男與大溪區潘姓少女為網友，2人常透過網路聯絡、相約見面，去年5月15日潘姓少女離家出走，潘父查知提告張男妨害婚姻及家庭罪嫌誘拐女兒脫離家庭。
張男否認誘拐潘姓少女離家，他指稱，他與潘姓少女透過Line文字聯絡，偶而會到他住家見面或約在其他地方見面，之後離開，不會在他家過夜。潘姓少女並傳Line給潘父，指稱未遭張男誘拐等語。
去年8月8晚上，新竹警方查獲張男與潘姓少女搭車南下新竹縣竹北，同車另有友人田男、邱男2人，警方訊問，潘女表示她住在關西友人住處、張男亦稱潘女只到他家1天，就陪同南下。警方作證張男、潘姓少女2人坐處有距離、並未交談，無法證明張男引誘潘姓少女離家。
桃檢表示，經傳喚張男、潘姓少女未到庭，再調查亦無法證明張男誘拐潘姓少女脫離家庭，亦無法證明潘姓少女受張男支配之下，尚難遽令張男誘拐潘姓少女離家，又無其他積極證據足認犯行，張男犯罪嫌疑不足，偵結張男妨害婚姻及廷家庭罪嫌以不起訴處分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言