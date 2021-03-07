男網路交友誘拐少女離家 檢續查後改起訴

桃園市24歲張姓男子在網路認識16歲潘姓少女，去年5月間，潘姓少女離家出走，潘父提告張男誘拐女兒離家，張男矢口否認，桃園地檢署調查「犯罪嫌疑不足」以不起訴處分，潘父不服上訴，高檢署檢察長命令發回續查，檢方日前重新調查，根據警方調查和相關指證，潘姓少女傳Line給潘父否認張男誘拐，桃檢偵結，張男妨害婚姻及廷家庭罪嫌仍以不起訴處分。

檢警調查，張男與大溪區潘姓少女為網友，2人常透過網路聯絡、相約見面，去年5月15日潘姓少女離家出走，潘父查知提告張男妨害婚姻及家庭罪嫌誘拐女兒脫離家庭。

張男否認誘拐潘姓少女離家，他指稱，他與潘姓少女透過Line文字聯絡，偶而會到他住家見面或約在其他地方見面，之後離開，不會在他家過夜。潘姓少女並傳Line給潘父，指稱未遭張男誘拐等語。

去年8月8晚上，新竹警方查獲張男與潘姓少女搭車南下新竹縣竹北，同車另有友人田男、邱男2人，警方訊問，潘女表示她住在關西友人住處、張男亦稱潘女只到他家1天，就陪同南下。警方作證張男、潘姓少女2人坐處有距離、並未交談，無法證明張男引誘潘姓少女離家。