男「碰瓷」索取和解金 犯誣告被判2年半徒刑

高雄市王姓男子多次與人發生車禍，但王男明知自己沒受傷，卻向醫師申請驗傷證明提告對方過失傷害，再據此與對方商談和解，直至有被害人發現車禍根本為王男假造，控告王誣告，高雄地方法院審理時，統計王男至少涉及6件車禍，和解金額約2500至13000元不等，雄院審結，認王男犯誣告共8罪，分處4個月至6個月徒刑，合併應執行期共2年6個月。

判決指出，王男在2017年10月2日上午，騎乘機車在五甲三路一帶與黃姓機車騎士發生車禍，黃人車倒地，王則未受傷，但事後王男先至診所驗傷，取得醫師開立「右膝挫傷」的診斷證明後，再至派出所向黃姓民眾提告過失傷害。全案在檢方偵訊時，王男再以被害人身分與對方洽談和解，最後雙方談妥2500元和解金，王男隨於同日撤回告訴。

2018年11月8日下午1時許，王男見黃姓男子騎機車從鳳山區錦田路左轉，打算再以相似手法與對方洽談和解，但黃男見王男無傷，未受傷就先離開，王事後拿醫師開立的診斷證明，向黃男提告過失傷害及肇事逃逸。但高雄地院法官根據監視器畫面，發現兩車並未碰撞，是王男伸腳去勾黃男車牌，才造成車禍，認為黃涉及誣告。

雄院合議庭調查，王男多次利用相似手法，在發生多起車禍後，向醫師主訴腿部挫傷後，持診斷證明提告，再向對方索取3600元至13000元和解金，粗估有6人受害。

地院合議庭認為，王男利用車禍發生後，當事人或息事寧人、憚於刑責的心理，利用誣告手段向對方索求和解金，漠視法紀及他人權益，根據王所犯誣告共8罪，分處4個月至6個月徒刑，合併應執行期共2年6個月徒刑。