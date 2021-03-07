快訊

講給蔡總統聽的？蘇貞昌「公投結果照准照做」的弦外之音

HBL／双勝合拿40分 光復收季軍破隊史最佳

前營建署官員洪嘉宏財產申報不實 抗罰敗訴確定

中央社 / 台北7日電

營建署前城鄉發展分署長洪嘉宏涉未申報投資房產及妻子保單，隱匿漏報財產逾5000萬元，遭裁罰400萬元，洪嘉宏不服興訟，一審敗訴。二審日前認定洪嘉宏上訴不合法，駁回確定。

全案緣於，洪嘉宏於103年間為內政部營建署城鄉發展分署長，為公職人員財產申報法規定應申報財產人員，他以103年12月19日為申報基準日，辦理103年度公職人員定期財產申報，經法務部審認其就應申報財產，有故意隱匿委託投資2筆房產（新店成屋及桃園預售屋），價值新台幣4834萬元，以及漏報妻子2筆保單，價值280萬多元。

法務部於108年8月19日對洪嘉宏開罰最高額400萬元，洪嘉宏不服提起訴願遭駁回後，提起本件行政訴訟，請求撤銷裁罰處分。

洪嘉宏主張，預售屋雖交易總價2694萬多元，但應以申報基準日已委由他人匯付給建商價金290萬元計算；成屋房地當初交易總價額雖為2140萬多元，但截至申報基準日為止，仍有房貸1634萬多元未繳，應只能以已繳付的房貸505萬多元計算。

一審台北高等行政法院認定，預售屋交易關係中，建商依約完成建物建造並移轉建造完成建物之所有權的債權，這項債權的價值就是巿場上的交易價值，應以總價2694萬多元計算；成屋房地這類財產，在巿場上的經濟價值，就是以交易價格2140萬多元計算，貸款未還部分，則應依財產申報法另為債務申報，洪嘉宏主張不可採。

一審法院指出，預售屋及成屋房地部分，洪嘉宏不以自己、妻子或子女名義為購買人，甘冒風險出資託付給他人，並從事鉅額財產交易，且在申報資料中，也不見受託人名字及財產，可見這二筆房產安排的交易，顯示洪嘉宏有故意隱匿申報財產的意圖。

一審法院表示，洪妻保單部分，洪嘉宏顯然也有故意申報財產不實；法務部依處罰基準規定「隱匿財產價額在4000萬元以上者，處最高罰鍰400萬元」，開罰400萬元，並無違誤。

一審判洪嘉宏敗訴，洪嘉宏不服提起上訴，主張房產僅「借名登記」，且價值應以「已繳納價金」計算等語。案件由二審最高行政法院審理。

二審指出，原審判決就已論述，洪嘉宏為故意隱匿委託投資財產，原處分以財產買賣契約的價金認定其價值，與財產申報法規定相符；洪嘉宏未具體指摘原審判決違背法令之處，上訴不合法，因此裁定駁回。全案確定。

財產申報 法務部

延伸閱讀

買美元保單 專家提醒：盯匯率風險

新春房市買氣旺！預售屋「9大交易陷阱」要注意 內政部提醒：買房千萬別衝動

美元保單翻身 人民幣保單慘澹

前營建署主秘洪嘉宏財產申報不實 抗罰敗訴

相關新聞

男網路交友誘拐少女離家 檢續查後改起訴

桃園市24歲張姓男子在網路認識16歲潘姓少女，去年5月間，潘姓少女離家出走，潘父提告張男誘拐女兒離家，張男矢口否認，桃園...

男「碰瓷」索取和解金 犯誣告被判2年半徒刑

高雄市王姓男子多次與人發生車禍，但王男明知自己沒受傷，卻向醫師申請驗傷證明提告對方過失傷害，再據此與對方商談和解，直至有...

高中生罵警強辯「罵女友」法官只用一招就戳破

台中市林姓男子是高中生，他在去年底在北屯區某KTV唱歌時，與店員發生口角，店家通知警方到場，未料林卻出言侮辱，遭警方制伏...

台中父子修電梯意外釀一死 負責人背刑責還賠15萬

台中市沈姓男子是電梯公司業者，他聘請劉姓父子等二人擔任員工，劉姓父子在去年7月間，前往豐原區某大樓維修電梯時，因劉父施工...

台中男不戴口罩衝月台 五字經問候警辯稱是「口頭禪」

目前正在新冠肺炎疫情期間，台中市謝姓男子在去年底時，前往台中車站欲搭車，但謝沒有戴口罩，遭站員勸阻，未料謝仍強闖月台，站...

求女見面遭拒 男恐嚇將情色截圖上傳臉書遭判拘

25歲卓姓男子前年12月間用手機與姜姓女子玩情色視訊，錄下姜在視訊中脫衣露出胸部與下體的畫面擷圖存檔，之後要求與姜見面遭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。