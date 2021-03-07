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高中生罵警強辯「罵女友」法官只用一招就戳破

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子是高中生，他在去年底在北屯區某KTV唱歌時，與店員發生口角，店家通知警方到場，未料林卻出言侮辱，遭警方制伏後，林還辱罵警員三字經，但事後林否認涉案，辯稱警員在處理過程中，將他的腳弄痛，他才罵三字經，但是在罵「警察旁邊的女友」，台中地院根據警員密錄器的前後文，認定林犯妨害公務，判拘役10天，可易科。

判決書指出，林姓男子（19歲）是高中生，他與女友等人在去年12月3日凌晨1時許，前往北屯區某KTV歡唱，期間酒後因故與黃姓店員發生衝突，店方因無法制止林的高聲咆哮，請警員到場協助處理，未料警員到場後，林仍不聽勸阻，警方以強制力約束，期間林不斷喊痛，稱「你抓到我的腳很痛」，當時警方還說「是這邊嗎？」

林姓男子隨後辱罵三字經，警方認定林涉嫌侮辱公務員，將林帶回派出所詢問，但林否認涉案，辯稱警員執勤時，弄痛他的腳，他才辱罵在警員旁邊的女友，而且他「沒有指名道姓」，不認為有妨害公務。

台中地院簡易庭審理後，根據現場警員的密錄器等證據，認為當時林是在與警員對話的過程中，辱罵髒話，期間並沒有跟女友對話，因此不採信林的辯詞，依妨害公務判拘役10天，得易科1萬元，可上訴。

台中市林姓男子在去年底時在KTV鬧事，還辱罵警員三字經，林遭台中地院簡易庭判拘役10天。示意圖／報系資料照
台中市林姓男子在去年底時在KTV鬧事，還辱罵警員三字經，林遭台中地院簡易庭判拘役10天。示意圖／報系資料照

妨害公務 KTV 警察

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