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台中男不戴口罩衝月台 五字經問候警辯稱是「口頭禪」

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

目前正在新冠肺炎疫情期間，台中市謝姓男子在去年底時，前往台中車站欲搭車，但謝沒有戴口罩，遭站員勸阻，未料謝仍強闖月台，站方向警方通報後，謝還不顧警方勸阻，直接嗆警員五字經，甚至拍打警員的手，謝到案後還不認犯案，辯稱五字經是「口頭禪」，台中地院簡易庭審理後不採信辯詞，依妨害公務判拘役30天，得易科。

判決書指出，謝姓男子在去年11月16日下午3時許，前往台中車站欲搭車，但因未戴口罩，遭該車站站務員規勸，但謝仍不聽勸阻，直闖車站月台，鐵路警察局獲報後，派遣2名警員前往處理，謝看到警員接近要勸離他時，謝先對警員辱罵五字經，隨後還拍擊、抓住陳姓警員的手，妨害公務。

謝姓男子遭法辦後，不認犯罪，辯稱五字經是他掛在嘴邊的口頭禪，且因為當時警方要抓他的手，所以他就順勢把警員的手撥掉，沒有要動人打人。

台中地院簡易庭審酌，謝姓男子在全民防役期間，先是未遵守於火車站公共場合應配戴口罩的命令，在站務人員勸導時仍不聽勸導，而在警員依法執行職務時，還以強暴、辱方式面對執行職務警員，影響社會公共秩序及公務員職務執行，侵害警察機關執行職務嚴正性，行為不當，且事後狡辯其詞，還有現場錄影光碟等為證，依妨害公務罪，判拘役30天，得易科3萬元，可上訴。

台中市謝姓男子去年底到台中車站時，不配合防疫規定戴口罩，還以五字經辱罵警員，台中地院判他拘役30天。圖／報系資料照
台中市謝姓男子去年底到台中車站時，不配合防疫規定戴口罩，還以五字經辱罵警員，台中地院判他拘役30天。圖／報系資料照

妨害公務 口罩 警察

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