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為亡妻辦後事...夫領32萬存款卻被告 兒指偽造文書判刑2個月
屏東一名林姓男子，2018年為了替亡妻辦喪事，拿著亡妻的郵局存摺和印章提領32萬多元，豈料，事後共同有繼承權的兒子得知，竟控告父親偽造文書。屏東地院簡易庭審理，認定林男未經所有遺產繼承人同意，依偽造文書罪處3個月徒刑。林男不服，提起上訴，屏東地院二審合議庭，改判有期徒刑2月、得易科罰金定讞。
判決指出，林男妻子於2018年10月2日去世，他所留下的遺產，為丈夫、兒子及其他繼承人所公同共有，但林男為了為亡妻辦喪事，同年10月5日，前往離港某郵局盜蓋印章，提領32萬9600元。
事後，擁有共同繼承權的兒子得知此事，竟控告父親偽造文書，警詢、偵訊林皆坦承不諱，考量他提領的款項的目的，用於支付亡妻生前的醫療、看護費用以及喪葬費，因此，屏東地院簡易庭，將林男依偽造文書罪處3個月徒刑，得易科罰金。
事後林男不服，再提上訴，屏東地院二審合議庭審酌，雖然林男罔顧其餘合法繼承人的權力，偽造提款單領取款項，不僅損害郵局對於客戶資料管理的正確性，也有害於其他遺產共同繼承人權利，惟念林男無前科，素行良好考量款項用途，是為亡妻處理後事，改判有期徒刑2個月，得易科罰金。
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