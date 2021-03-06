大貨車濁水溪畔亂倒廢棄物 集集警方活逮環保蟑螂

南投縣水里鄉濁水溪堤防外空地，最近被現亂倒廢棄物。集集警分局接獲檢舉，昨天傍晚在水里商工後方空地，發現徐姓男子駕駛大貨車正在傾倒廢棄物，當場逮捕。警方初步調查，當地被傾倒至少有600公噸，訊後今天依違反廢棄物清理法移送地檢署偵辦，並調查土地所有人釐清案情。

警方調查，水里鄉濁水溪靠近水里商工旁，被發現大量傾倒廢棄物，警方和居民合作，加強調查可疑車輛。昨天下午3點多，發現一輛21噸大貨車疑似載大量廢棄物往河堤附近行駛，水里分駐所據報後趕往調查，果然發現徐姓男子（54歲）正在卸下建築廢棄物，當場將人逮捕。

徐姓男子供稱，他是接受委託，由魚池鄉將這些廢棄物運載到水里鄉傾倒，其他都不清楚。警方也會同環保局到場稽查，發現這些廢棄物，大多數菇寮拆除後的塑膠建材。

環保局表示，建築廢棄物依規定需送專業處理場處理，一噸處理費用9000元至1萬元不等，一輛大貨車載送20噸，至少要20萬元，卻僅以數千元運送偷倒，那種廢料可能汙染溪流，還需花費不少人力經費清除，相當可惡。

警方清查，現場廢棄物共有30堆以上，數量至少超過600公噸，顯示這些環保蟑螂偷倒廢棄物已有一段時間，偵訊後依廢棄物清理法將徐姓司機移送法辦，同時追查廢棄物來源以及釐清空地所有人，是國有地或私有土地。