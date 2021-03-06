高雄大貨車擦撞機車 母女3人倒地1女童疑被壓車底傷重
高雄市阿蓮區今天上午11點多發生大貨車與機車碰撞車禍，37歲江姓媽媽騎機車載著2個女兒出門，在行經忠孝路時與一輛大貨車擦撞，其中一名女童疑似被壓在車下，受傷女童哭喊，看似傷勢不輕，現場目擊民眾揪心不已。警方表示，車上母女3人送醫治療中，大貨車司機沒有酒駕，事故原因待調查釐清。
上午11點多，阿蓮區忠孝路與和平路的交會路口發生大貨車與機車事故。警方初步調查，機車是一名37歲媽媽騎乘，後方載著兩名陳姓女兒，機車與貨車擦撞後倒地，其中一名小女孩疑似被壓在車底等待救援。
警消指出，37歲媽媽左前臂骨折、6歲女童骨盆以下骨折，另名7歲女童則是雙腿裂傷，3人皆意識清醒。警方酒測，吳姓大貨車駕駛及江姓機車女騎士都無酒精反應。
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