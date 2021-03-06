快訊

HBL／郭虹廷、韓汛合飆40分 淡商逆轉陽明晉級冠軍賽

微軟電郵軟體遭駭 傳災情擴及2萬美國組織

高雄大貨車擦撞機車 母女3人倒地1女童疑被壓車底傷重

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市阿蓮區今天上午11點多發生大貨車與機車碰撞車禍，37歲江姓媽媽騎機車載著2個女兒出門，在行經忠孝路時與一輛大貨車擦撞，其中一名女童疑似被壓在車下，受傷女童哭喊，看似傷勢不輕，現場目擊民眾揪心不已。警方表示，車上母女3人送醫治療中，大貨車司機沒有酒駕，事故原因待調查釐清。

上午11點多，阿蓮區忠孝路與和平路的交會路口發生大貨車與機車事故。警方初步調查，機車是一名37歲媽媽騎乘，後方載著兩名陳姓女兒，機車與貨車擦撞後倒地，其中一名小女孩疑似被壓在車底等待救援。

警消指出，37歲媽媽左前臂骨折、6歲女童骨盆以下骨折，另名7歲女童則是雙腿裂傷，3人皆意識清醒。警方酒測，吳姓大貨車駕駛及江姓機車女騎士都無酒精反應。

高雄阿蓮區發生大型車與機車擦撞事故，一名媽媽騎車載2個小孩摔倒在地。記者徐白櫻／翻攝
高雄阿蓮區發生大型車與機車擦撞事故，一名媽媽騎車載2個小孩摔倒在地。記者徐白櫻／翻攝
高雄阿蓮區發生大型車與機車擦撞事故，一名媽媽騎車載2個小孩摔倒在地。圖／取自臉書阿蓮大小事
高雄阿蓮區發生大型車與機車擦撞事故，一名媽媽騎車載2個小孩摔倒在地。圖／取自臉書阿蓮大小事
高雄阿蓮區發生大貨車與機車擦撞事故，一名媽媽騎車載2個女兒摔倒在地。記者徐白櫻／翻攝
高雄阿蓮區發生大貨車與機車擦撞事故，一名媽媽騎車載2個女兒摔倒在地。記者徐白櫻／翻攝

骨折 車禍

延伸閱讀

影／買飲料送鳳梨 高雄茶飲店結合網紅力挺台灣鳳梨

90、94、95期市地重劃工程今動工 高雄亞灣建設再邁前

大貨車載運金屬彈簧圈灑路面 多輛汽車車輪遭殃警開罰

影／台南大貨車撞斷電桿衝入水溝 工人受困送醫命危

相關新聞

警不放棄家屬謝奇蹟發生 15年前枋山無名女屍正名返家

「謝謝您幫我找到失蹤15年的女兒，彌補我心中最大的遺憾！」，基隆市警察局第一分局第三組組長許耀彬查尋1件95年間在屏東枋...

高雄大貨車擦撞機車 母女3人倒地1女童疑被壓車底傷重

高雄市阿蓮區今天上午11點多發生大貨車與機車碰撞車禍，37歲江姓媽媽騎機車載著2個女兒出門，在行經忠孝路時與一輛大貨車擦...

逾140年歷史恆春古城牆被塗鴉、留言 鎮長怒譴責報警究辦

國定古蹟屏東恆春古城，是全台現存保有完整4座城門的古城，縣府近年完成城牆損壞步道補強修護、道路交錯部分串連和古城夜間點亮...

台南安平凶殺案死者明天告別式 警大陣仗設路檢點蒐證

台南市安平區上月16日發生凶殺案，王姓男子遭砍殺追撞不治，訂於明天上午在南區西門路一段憶廬園舉辦告別式，預計將有數百人參...

影／北市士林區里長突然遭痛毆 疑與士林夜市糾紛有關

台北市士林區舊佳里里長何逸松昨天早上在檳榔攤門口遭3人持五金板手、辣椒水攻擊，警方到場發現涉案的李姓男子，立刻逮捕，將通...

高市調查員警使用手機品牌 基層傻眼直呼「管太多」

高雄市警局最近對員警發出訊息，要調查員警處理公務所使用的手機品牌，令基層員警傻眼，認為所使用的手機屬私人財產，並不是公家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。