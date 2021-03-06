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改裝車噪音深夜擾民 台南警鐵腕取締一夜46件

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警局據報，邇來深夜改裝車輛呼嘯而過，噪音擾鄰，影響民眾生活安寧，更攸關道路行車安全。台南市警一分局昨天晚間6時至10時止，在台1線中華東路段後甲圓環處執行「環警監聯合稽查」專案勤務，共開罰違反道路交通管理處罰條例改裝車輛41件，現場檢測噪音超標，依噪音管制法裁罰5件，限期複檢。

警方指出，利用夜間時段鎖定非法改裝、噪音擾人的車輛，主動攔查檢驗，進行現場噪音檢測，依噪音管制法規定，經測量後超過機動車輛噪音管制標準，可處車輛所有人或使用人1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善。

另外，若有改裝車燈、設高音喇叭、機車未裝傳動蓋、排氣管、無照駕駛等違規行為，警方及監理單位也依道路交通管理處罰條例開罰。

一夜下來，聯合稽查勤務共開罰違反道路交通管理處罰條例改裝車輛41件、召回檢驗22件，環保局現場檢測噪音超標，依噪音管制法裁罰5件，限期實施複檢。

市警一分局分局長方國璽指出，本月起規畫警力，不定期在中華東路、東門路及大同路等路段，執行防制危險駕車勤務，針對非法改裝車輛執法外，並結合交大、環保局、台南監理站等單位，昨晚在台一線中華東路段後甲圓環處執行環警監聯合稽查專案勤務，採跨領域整合，共同取締噪音車輛擾民情形。

警方也將持續結合路檢、巡邏等各項勤務，針對噪音車經常出入路段，加強攔查，並轉由相關權責機關召回檢驗。

警方表示，將持續結合路檢、巡邏等各項勤務，針對噪音車經常出入路段，加強攔查，並轉由相關權責機關召回檢驗。記者邵心杰／翻攝
警方表示，將持續結合路檢、巡邏等各項勤務，針對噪音車經常出入路段，加強攔查，並轉由相關權責機關召回檢驗。記者邵心杰／翻攝
台南市警一分局昨天晚間6時至10時止，在台1線中華東路段後甲圓環處執行環警監聯合稽查專案勤務。記者邵心杰／翻攝
台南市警一分局昨天晚間6時至10時止，在台1線中華東路段後甲圓環處執行環警監聯合稽查專案勤務。記者邵心杰／翻攝
台南環警監聯合稽查專案勤務，共開罰違反道路交通管理處罰條例改裝車輛41件，現場檢測噪音超標，依噪音管制法裁罰5件，限期複檢。記者邵心杰／翻攝
台南環警監聯合稽查專案勤務，共開罰違反道路交通管理處罰條例改裝車輛41件，現場檢測噪音超標，依噪音管制法裁罰5件，限期複檢。記者邵心杰／翻攝

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