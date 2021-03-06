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法官佛心民眾不一定領情 寧被撤銷緩刑留前科

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

一般人涉及刑案被判刑，法院會視初犯、刑度輕微，宣告緩刑予以寬典，但通常會有提供勞務、繳錢給公庫等附帶條件，及定期報到的保護管束；不少人認為，緩刑限制條件多，往返報到、不能出國等讓生計受阻，主動要求撤銷緩刑，寧可直接執行留下前科，對於法官的佛心，可不一定領情。

緩刑不必立刻執行，期間過了還不會留下前科，大多數被告在審理中都會主張減刑、緩刑，若附帶條件上認為有困難，通常會要求分期付罰金、服勞役等，鮮少願意直接去執行。

桃園張姓男子（30歲）因酒駕倒車撞到後方騎士，雖未釀傷亡但呼氣酒測值達0.26毫克，法院依公共危險罪判他2月，得易科罰金，另併科1萬元罰金，但考量張是初犯也坦然面對，宣告緩刑2年並交付保護管束、支付公庫1萬元及提供80小時勞務。

但張男事後沒有到地檢署執行，檢方因此向法院聲請撤銷緩刑，張當庭向法官說「因執行緩刑條件有困難，希望直接執行徒刑」，法院以他無履行緩刑附帶條件意願予以撤銷。

簡姓男子（33歲）今年3月26日同樣酒駕被抓，呼氣值每公升0.3毫克；法院以他無前科素行良好，認為經過偵審程序應當知謹惕，依公共危險罪判他2月，得易科罰金，緩刑2年，向公庫支付1萬元、提供50小時勞務。

但簡男表示，因近期父母生病住院，他必須看護照料，加上經濟狀況不佳，自己還得出去打零工賺錢，表明無法配合保護管束，主動向檢察官要求撤銷緩刑。

另近期還有1名男子在疫情期間散布假消息，被判罰金6萬5000元，得易服勞役，緩刑2年，向公庫繳5萬元，但他聲稱繳不出錢，主動要求撤銷緩刑，打算用服勞役折算罰金去執行。

經法院宣告緩刑，通常會有提供勞務、繳錢給公庫等附帶條件，並定期到檢方執行科報到等保護管束。記者曾健祐／攝影
經法院宣告緩刑，通常會有提供勞務、繳錢給公庫等附帶條件，並定期到檢方執行科報到等保護管束。記者曾健祐／攝影

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