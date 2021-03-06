快訊

HBL／郭虹廷、韓汛合飆40分 淡商逆轉陽明晉級冠軍賽

微軟電郵軟體遭駭 傳災情擴及2萬美國組織

聽新聞
test
0:00 / 0:00

緩刑附帶條件多 法院宣告不需經被告同意

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

法院判緩刑通常會附帶如繳錢給公庫、提供勞務等條件，因事前不需經被告同意，有人以為獲判緩刑「就沒事了」，後續才因得上班、出國等理由，導致執行附帶條件有困難；有檢察官認為，法院行使裁量權前，若能確認被告能力、實際狀況，再宣告緩刑附帶條件，可更有效達以啟自新目的。

緩刑是為給初犯機會，避免因輕案入監，或在獄中交到壞朋友反受不良影響，並符合宣告刑2年以下、5年內未再犯，或法院認暫不執行適當者。有檢察官指出，法院給緩刑不須徵求被告同意，也不一定得開庭，可由法官書面審被告的犯行、職業、學歷，收入綜合考量逕行裁判。

而檢察官緩起訴雖同樣不需被告同意，不過刑事訴訟法253-2規定，緩起訴並命被告賠償、繳錢給公庫、提供勞務或完成戒癮、精神治療等條件，「應」得被告之同意；相對法院給緩刑並附帶條件，無規範得經被告同意，才會出現法官寬典，但被告反悔、不領情狀況。

有檢察官發現，很多當事人以為獲判緩刑「就沒事了」，並不清楚後續還有保護管束，得定期向觀護人報到，還有保安處分判刑確定後6個月內不能出國等條件，往往抱怨「怎麼這麼麻煩」、「寧可繳罰金了事」。

檢方分析，主動要求撤銷緩刑，大多為酒駕竊盜等被判6月以下輕罪，理由大多是需要上班，沒辦法定期報到，或是在國外經商、有頻繁出國需求者，也曾遇過外籍配偶有回家鄉需要，主動遞狀聲請撤銷緩刑。

檢方坦言，主動要求撤緩的人雖不多，但每月還是會有零星1、2件，通常都會尊重當事人意願，替對方向法院聲請撤銷，總不能「牛不喝水強按頭」，而法院宣告緩刑雖是給予自新機會，若事前沒詢問意願，或是根本不清楚附帶條件執行困難，給予緩刑寬典不一定是讓當事人獲最佳處遇。

當事人向觀護人定期報到示意圖。圖／報系資料照
當事人向觀護人定期報到示意圖。圖／報系資料照

檢察官 刑事訴訟 竊盜 酒駕

延伸閱讀

指228「暴民」國防醫校友吵起來 公然侮辱罰8千給緩刑

誘女高中生拍猥褻片傳色網 志願役軍人賠錢換緩刑

網拍賣多口味電子菸油遭檢舉 男無前科獲判緩刑

國防大學前院長曹雄源涉嫌幫助犯詐欺取財遭判刑 上訴中

相關新聞

改裝車噪音深夜擾民 台南警鐵腕取締一夜46件

台南市警局據報，邇來深夜改裝車輛呼嘯而過，噪音擾鄰，影響民眾生活安寧，更攸關道路行車安全。台南市警一分局昨天晚間6時至1...

影／北市停車爆口角 男找國中同學到理髮店潑漆洩憤

台北市松山區民族東路一間理髮店大年初四遭人潑紅漆，警方查出涉案人是彭姓男子及李姓男子。彭嫌落網稱是因與理髮店店長發生停車...

法官佛心民眾不一定領情 寧被撤銷緩刑留前科

一般人涉及刑案被判刑，法院會視初犯、刑度輕微，宣告緩刑予以寬典，但通常會有提供勞務、繳錢給公庫等附帶條件，及定期報到的保...

想用高官身分殺價 男子印國安會國防組執行長名片露餡

新北市詹姓男子找人清運廢棄物，嫌業者開價太高，找刻印社代印名片，掛上「國家安全會議國防組執行長」頭銜，要求降價不成，卻因...

桃園男清晨酒駕上路 急煞閃避仍撞到180度翻車遭送辦

桃園市游姓男子今清晨5點多酒駕上路，開車行經中山路、國際路口，未注意前方1輛準備左轉的小貨車，來不及反應高速撞上，導致車...

他遭酷刑酒瓶插肛刷龜頭 竟是對她始亂終棄的惡果

少女小蘋（化名）與男友阿雄（化名）發生性關係後，遭阿雄始亂終棄，向經營釣蝦場的友人陳男哭訴，陳男找人強押阿雄，脫光阿雄全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。