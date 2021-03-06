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緩刑附帶條件多 法院宣告不需經被告同意
法院判緩刑通常會附帶如繳錢給公庫、提供勞務等條件，因事前不需經被告同意，有人以為獲判緩刑「就沒事了」，後續才因得上班、出國等理由，導致執行附帶條件有困難；有檢察官認為，法院行使裁量權前，若能確認被告能力、實際狀況，再宣告緩刑附帶條件，可更有效達以啟自新目的。
緩刑是為給初犯機會，避免因輕案入監，或在獄中交到壞朋友反受不良影響，並符合宣告刑2年以下、5年內未再犯，或法院認暫不執行適當者。有檢察官指出，法院給緩刑不須徵求被告同意，也不一定得開庭，可由法官書面審被告的犯行、職業、學歷，收入綜合考量逕行裁判。
而檢察官緩起訴雖同樣不需被告同意，不過刑事訴訟法253-2規定，緩起訴並命被告賠償、繳錢給公庫、提供勞務或完成戒癮、精神治療等條件，「應」得被告之同意；相對法院給緩刑並附帶條件，無規範得經被告同意，才會出現法官寬典，但被告反悔、不領情狀況。
有檢察官發現，很多當事人以為獲判緩刑「就沒事了」，並不清楚後續還有保護管束，得定期向觀護人報到，還有保安處分判刑確定後6個月內不能出國等條件，往往抱怨「怎麼這麼麻煩」、「寧可繳罰金了事」。
檢方分析，主動要求撤銷緩刑，大多為酒駕、竊盜等被判6月以下輕罪，理由大多是需要上班，沒辦法定期報到，或是在國外經商、有頻繁出國需求者，也曾遇過外籍配偶有回家鄉需要，主動遞狀聲請撤銷緩刑。
檢方坦言，主動要求撤緩的人雖不多，但每月還是會有零星1、2件，通常都會尊重當事人意願，替對方向法院聲請撤銷，總不能「牛不喝水強按頭」，而法院宣告緩刑雖是給予自新機會，若事前沒詢問意願，或是根本不清楚附帶條件執行困難，給予緩刑寬典不一定是讓當事人獲最佳處遇。
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