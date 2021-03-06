想用高官身分殺價 男子印國安會國防組執行長名片露餡

新北市詹姓男子找人清運廢棄物，嫌業者開價太高，找刻印社代印名片，掛上「國家安全會議國防組執行長」頭銜，要求降價不成，卻因刻印社為確認名片格式，詢問國安會而露餡，為調查局台北市調處函送新北地檢署偵辦。檢方考量詹男未得逞，犯後坦承犯行且無前科，處分緩起訴一年，但需繳交國庫2萬元，以示懲戒。

緩起訴指出，設籍新北市的詹姓男子去年6月為替妻子娘家處理位於新竹縣橫山鄉房佑的廢棄物，找鄒姓男子協助清理，因覺得鄒男開價6萬5000元清運費用太高，突發奇想，想假冒政府高官來殺價。

詹男找不知情的刻印社陳姓業者代印名片，拿到印有「國家安全會議國防組執行長」頭銜的名片，再向鄒男佯稱任職國安會，希望可以降低清運費用，仍被鄒男拒絕而未得逞。

刻印社陳姓業者接單後，擔心印製錯誤，為核對名片格式是否妥當，自行將名片傳真至國安會，國安會發現詹男並非該會人員，知會調查局台北市調處查處後，依法函送新北地檢署偵辦。