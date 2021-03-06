他遭酷刑酒瓶插肛刷龜頭 竟是對她始亂終棄的惡果

少女小蘋（化名）與男友阿雄（化名）發生性關係後，遭阿雄始亂終棄，向經營釣蝦場的友人陳男哭訴，陳男找人強押阿雄，脫光阿雄全身衣物，BB彈射被害人下半身、強逼吃大便、還以空酒瓶插肛門，又叫被害人自己拿牙刷刷龜頭、拿辣椒水淋自己的生殖器，一審依加重強制性交等罪將陳男判刑8年、同夥林男依妨害自由罪判刑1年2月，2人不服上訴，台中高分院認上訴無理由，予以駁回，可上訴三審。

陳男與林男上訴二審的理由，2人以案發後與被害人達成和解，並向被害人道歉，提起上訴，請求從輕量判。台中高分院合議庭以一審量刑核無不當或違誤，且無輕重失衡情形，核屬妥適，認陳男、林男上訴無理由，予以駁回。

判決書指出，陳男的女性友人小蘋與她的男友阿雄發生性關係後，阿雄即對她不聞不問，認遭阿雄始亂終棄，向陳男哭訴，陳男即與友人林男2018年6月21日晚間，至阿雄工作處所，動手毆打阿雄後，帶上計程車載至陳男所經營的釣蝦場辦公室。

陳男與林男出手毆打阿雄，命阿雄跪下，並質問阿雄與小蘋間的事，要求阿雄需拿錢賠償小蘋，須有保人保釋，阿雄以手機聯絡父親到場，陳即將阿雄與小蘋間的事告知，雙方約定於同年6月23日，再至釣蝦場商談賠償之事，陳另要求阿雄需到警局銷案後，始讓其父帶阿雄離去。

阿雄離去後，陳男改變心意，於同年6月22日凌晨，以電話聯絡阿雄到釣蝦場，被害人到釣蝦場後，被帶到辦公室，陳命阿雄將全身衣物脫光，持空氣槍以BB彈朝阿雄下半身射擊、持該槍敲擊被害人左耳，並以木棒、鋁棒毆打被害人。

同日凌晨，阿雄欲離開該辦公室，乃謊稱要上廁所，陳竟要求阿雄當場大便在塑膠袋內，並命他要吃下大便， 被害人因擔心如果不從的話，恐再度遭受毆打，被迫吃了一些後嘔吐。其後陳拿出空白本票，要求簽立面額新臺幣300萬本票1張以賠償小蘋，阿雄怕再被毆打簽了。

陳男為使阿雄飽受痛苦，叫阿雄趴在辦公桌前，持啤酒玻璃瓶插進阿雄的肛門，被害人痛到跌倒，酒瓶因此破裂，陳又要求阿雄拿牙刷刷自己的龜頭、拿辣椒水淋自己的生殖器，以此凌虐方式對被害人強制性交，陳並以手機拍下被害人以酒瓶插入肛門的照片。

其間，王男（一審判刑5月確定）等人進入辦公室，向陳男稱不能簽成1張大面額本票，要分開簽立小面額本票，陳將該張300萬元面額本票撕毀後，脅迫阿雄再簽立本票數張，其中一名不詳成年男子持剪刀剪阿雄的頭髮，並出手毆打被害人。