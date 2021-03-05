電動車概念淳紳掏空 檢聲押2嫌都被駁回

2015年在德國法蘭克福車展發表首款電動概念車、誇口打造「台版特斯拉」的上櫃公司淳紳董事長沈瑋，被控非常規交易造成公司損失4.8億元，檢方聲押沈瑋、公司發言人陳明煒。

台北地院今晚駁回檢察官羈押禁見聲請，裁定沈瑋以100萬元現金加上第三人出1100萬元書面保證共1200萬元交保，限制住居、出境、出海，陳明煒則以100萬交保，也限制住居、出境、出海。

檢調調查，2015年9月沈瑋以被駁回專利的GPS技術，入股淳紳子公「TPHK（Thunder Power Hong Kong Limited」公司，不需支付資金即取得「TPHK」過半股權。

隔年，沈瑋於「TPHK」上另設「TPHL（Thunder Power Holdings Limited）」公司，使「TPHL」及「TPHK的財務資訊，不需再於淳紳的財報中合併揭露。

2016年至2019年，沈瑋將淳紳研發成果移轉至「TPHK」，調度淳紳員工至「TPHK」上班，員工薪資轉嫁給淳紳負擔。

檢調蒐證，沈瑋安排淳紳與「TPHK」進行非常規交易，包括1.5億元的「電池包專利使用權採購案」、1.4億元的「電動轎跑車代銷案」、1.3億元的「零組件採購案」，藉以獲取不法個人利益。

沈瑋等涉核發特別獎金，從「TPHK」套取淳紳資金約6000萬元，卻於2019年股東會年報上隱匿相關資訊，另涉財報不實罪，