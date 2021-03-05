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涉掏空公司4.8億 「台版特斯拉」董座1200萬交保
2015年在德國法蘭克福車展發表首款電動概念車、誇口打造「台版特斯拉」的上櫃公司淳紳董事長沈瑋，被控非常規交易造成公司損失4.8億元，檢調聲押沈瑋、公司發言人陳明煒，台北地院駁回聲押，裁定沈1200萬元交保，陳100萬元交保，均限制住居、出境、出海。
全案被約談的有沈瑋、陳明煒、沈瑋的妻子沈周令熊、沈瑋的女婿張子洋、劉璧維、財務長秦禮明、會計長黃淑惠、稽核主管藍靜嫻、人資主管彭向陽、法務主管蕭彩綾、前監察人李錦隆、獨立董事黃文瑞。
檢方訊後，依證交法特別背信等罪嫌諭令沈周令熊150萬元交保，黃文瑞、張子洋、黃淑惠、蕭彩綾、藍靜嫺各100萬元交保，劉璧維70萬元交保；李錦隆、彭向陽、秦禮明等各50萬元交保。
沈瑋被移送地檢署複訊，否認掏空「我主動配合調查，相信會還我清白」，他說「所賺的錢全部都回到公司」，但對電動車何實上市沒有表示意見。
檢調調查，2015年9月沈瑋以被駁回專利的GPS技術，入股淳紳子公「TPHK（Thunder Power Hong Kong Limited」公司，不需支付資金即取得「TPHK」過半股權。
隔年，沈瑋於「TPHK」上另設「TPHL（Thunder Power Holdings Limited）」公司，使「TPHL」及「TPHK的財務資訊，不需再於淳紳的財報中合併揭露。
2016年至2019年，沈瑋將淳紳研發成果移轉至「TPHK」，調度淳紳員工至「TPHK」上班，員工薪資成本全部轉嫁淳紳負擔。
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