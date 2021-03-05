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台東海端道班工潘志宏公祭 家屬掛白布條表達不滿

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台鐵海端站上個月發生2死1傷工安意外，死者之一的領班潘志宏告別式今天舉行，台鐵局代理局長祁文中也參與公祭儀式，不過，家屬在告別式會場掛起白布條，向台鐵表達不滿、要求真相。祁則允諾會完整調查，給家屬交代。台東地檢署則完成受傷王姓道班工的約談作業。

祁文中說，下周一南檢所將開專家委員會議，同時監察院也已立案調查，有關撫卹跟照顧，台鐵局還是會全力來協助家屬，至於真相，就要等調查報告最終結果出來，希望盡快在1個月內就能有初步結果，還給家屬及社會大眾真相。同時全力改善道班工的工作環境。

不幸死於海端站工安意外的領班潘志宏，告別式今天舉行，祁文中再次到靈堂前向家屬致意，並代表總統蔡英文致贈輓聯，雖然家屬情緒沒有像上個月25日來的悲憤激動，不過，仍在告別式會場掛上白布條，向台鐵表達不滿、要求真相。移靈時車輛特別安排最後巡禮，道班工同事行舉手禮致意。

家屬表示，整個意外有太多疑點需要釐清，不能讓死去的親友死得冤枉，真相還沒出來之前，絕對會團結所有的兄弟姊妹，串連其他受害者遺族，一起抗爭到底。另也有親友說，「希望受害者的犧牲，能喚起台鐵全面檢討、改善制度缺失，不要今天公祭、明天忘記」。

台東地檢署主任檢察官曾揚嶺均表示，從現有的資料，受傷的王姓工人登記的就是瞭望員，目前王員病情好轉，檢察官已經前往醫院約談王員，至於王員當時的位置、是否協助施工，因偵查不公開無法透露。另立法委員劉櫂豪昨天立院質詢時，督促交通部儘速檢討作業規範外，也要求獨立機關運安會能啟動調查，釐清事故原因。

台鐵海端站上個月發生2死1傷工安意外，死者之一的領班潘志宏今天舉行告別式，台鐵局代理局長祁文中（前中）也參與公祭儀式。圖／蔡姓讀者提供
台鐵海端站上個月發生2死1傷工安意外，死者之一的領班潘志宏今天舉行告別式，台鐵局代理局長祁文中（前中）也參與公祭儀式。圖／蔡姓讀者提供
移靈時車輛特別安排最後巡禮，道班工同事行舉手禮致意。圖／蔡姓讀者提供
移靈時車輛特別安排最後巡禮，道班工同事行舉手禮致意。圖／蔡姓讀者提供
領班潘志宏今天舉行告別式，家屬在告別式會場掛起白布條，向台鐵表達不滿、要求真相。圖／蔡姓讀者提供
領班潘志宏今天舉行告別式，家屬在告別式會場掛起白布條，向台鐵表達不滿、要求真相。圖／蔡姓讀者提供

台鐵 告別式 工安

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