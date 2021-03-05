醋男失手殺死同性伴侶 需賠死者雙親596萬元
屏東市一名鄭姓男子，因懷疑王姓同性伴侶在外與其他人搞曖昧，鄭男在前年持刀刺死王男，屏東地院一審依恐嚇、殺人罪，判鄭有期徒刑4月、10年，全案上訴二審，高雄高分院宣判維持原審刑度，雙方皆不服再提上訴。另外，王姓死者雙親向鄭男提起民事求償之訴，屏東地方法院認定，鄭男需賠償死者雙親共596萬1555元。
據先前判決指出，鄭、王兩人原為同居同性情侶，雙方分手後，王因避不見面，令鄭懷疑王另有曖昧新歡，便鎖定王可能的新歡曾姓男子，進而打聽到王的新住處。於是鄭男在前年10月17日，持刀埋伏，兩人相見發生爭執，鄭刺死王，造成心包膜腔、兩側勒膜腔和腹腔大量出血，送醫不治。
屏東地院一審認定，鄭男涉犯恐嚇危害安全、殺人等罪，判有期徒刑4月、10年，全案上訴二審，高雄高分院去年8月宣判，維持原審刑度，死者雙親與鄭皆不服再提上訴。
另外，王的雙親對鄭男提起民事求償之訴，經屏東地院審理，於2月18日判決，認定鄭男需賠償王姓死者雙親，共596萬1555元。
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