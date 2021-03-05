台鐵2死1傷職安意外 劉櫂豪要求運安會調查

台鐵海端站日前發生工程維修車撞上池上工務段道班人員，造成2死1傷職安意外。立委劉櫂豪今天函文要求獨立機關國家運輸安全調查委員會啟動調查，找出事故真相。

2月23日發生的這起職災事故，劉櫂豪3月1日前往傷亡道班工家中致意時，當時家屬即陳情台鐵局長期內部控管失當、道班人力不足，期待公正獨立機關真相調查，找出事故真相，檢討原因，改善台鐵的作業規範，要求類似憾事不應再發生。

劉櫂豪除要求台鐵局回應家屬訴求外，今天也正式發文要求運安會啟動事故調查外，並將於立法院開議後，在相關會議上提出具體提案，督促儘速辦理。

劉櫂豪表示，民眾期待藉由獨立機關釐清事故原因，檢討控管及監理制度，確保台鐵營運及工務安全。「223事故」發生雖非屬營運中，在屬性上是工安事故，但由於台鐵花蓮工務段167人、台東工務段156人，合計323人都需臨軌作業，且事故發生的真相及相關作業規範程序，仍涉及營運及工務安全。

因此希望運安會依該會訂定的「重大運輸事故之範圍」第2條第1款第6點「其他造成人民生命、財產重大影響，且經運安會認定有調查必要」規定，提起事故調查。