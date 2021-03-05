涉誹謗基隆市議員張秉鈞性侵 女子被判拘役55天

一名單親媽媽與基隆市議員張秉鈞有感情糾紛，在社群網站涉嫌捏造遭張秉鈞性侵、渣男等語而被告。新北地院今天依散布文字誹謗罪，判處女子拘役55天，可易科罰金。全案可上訴。

根據新北地方法院判決書，女子於民國108年8月19日與張秉鈞透過臉書（Facebook）結識，雙方並以通訊軟體聊天、相互問候，分享心情及生活經歷。

判決書表示，同年11月8日兩人相約看電影，張秉鈞在翌日凌晨駕車載女子返回她的住處，女子見張秉鈞神情疲累，遂邀張秉鈞到她的住處休息，並在未違反女子意願下發生性行為。

判決書指出，女子後來因與張秉鈞有感情糾紛，去年1月間，女子在臉書發文指責張秉鈞「他裝可憐說只能先在車上睡，我心軟才讓他上樓睡我家沙發…再來講一堆奇怪的話再來就是硬上事後假裝要跟我交往讓我錯過報案時機。」

女子並在發文中指稱「我還有幾個他坦承強暴我的錄音檔」及「當晚他選擇當了禽獸！當完禽獸又選擇當渣男！」等。

法官調查2人對話紀錄等證據後認定，女子知悉張秉鈞並未違反其意願發生性行為，她是因認為已對張秉鈞付出感情，卻未獲張秉鈞重視，因此，涉嫌在臉書捏造被性侵。