快訊

獨／勞金局新局長爆黑馬 金管會前主祕掌五兆基金

陳昇證實罹口腔癌 不捨35年髮妻「和夫人還有約定」

涉誹謗基隆市議員張秉鈞性侵 女子被判拘役55天

中央社 / 新北5日電

一名單親媽媽與基隆市議員張秉鈞有感情糾紛，在社群網站涉嫌捏造遭張秉鈞性侵、渣男等語而被告。新北地院今天依散布文字誹謗罪，判處女子拘役55天，可易科罰金。全案可上訴。

根據新北地方法院判決書，女子於民國108年8月19日與張秉鈞透過臉書（Facebook）結識，雙方並以通訊軟體聊天、相互問候，分享心情及生活經歷。

判決書表示，同年11月8日兩人相約看電影，張秉鈞在翌日凌晨駕車載女子返回她的住處，女子見張秉鈞神情疲累，遂邀張秉鈞到她的住處休息，並在未違反女子意願下發生性行為

判決書指出，女子後來因與張秉鈞有感情糾紛，去年1月間，女子在臉書發文指責張秉鈞「他裝可憐說只能先在車上睡，我心軟才讓他上樓睡我家沙發…再來講一堆奇怪的話再來就是硬上事後假裝要跟我交往讓我錯過報案時機。」

女子並在發文中指稱「我還有幾個他坦承強暴我的錄音檔」及「當晚他選擇當了禽獸！當完禽獸又選擇當渣男！」等。

法官調查2人對話紀錄等證據後認定，女子知悉張秉鈞並未違反其意願發生性行為，她是因認為已對張秉鈞付出感情，卻未獲張秉鈞重視，因此，涉嫌在臉書捏造被性侵。

新北 性侵 性行為

延伸閱讀

他誘拐13歲女國中生換SIM卡匿蹤 還帶回家性侵

金志洙霸凌毀形象10月當兵去　又被爆性侵「受害者老公出現了」

男同學是狼！女子接受國小同學邀約 用餐後被帶回性侵

蔣介石銅像被拆斷成3截 國民黨基隆市黨部：荒謬痛心

相關新聞

台中5個月女嬰被虐身上多處瘀青 托育員罰6萬公布姓名

台中南屯一家托嬰中心驚傳虐嬰事件，一名5個月大女嬰被家長發現腋下、胸部明顯多處瘀青，調閱監視器畫面發現是一名27歲年輕女...

孫道存還得繼續關 拿「71歲、生病、生命有限」擋沒用

太平洋電線電纜公司前董事長孫道存掏空資產200億元入監3年刑滿出獄，但另侵占太平洋網球基金會、孫法民文教基金會公款被判刑...

承認部分犯行 新北市議員曾煥嘉300萬交保

國民黨籍新北市議員曾煥嘉涉利用人頭詐領市議會助理補助款，檢方發現他8年前就開始犯案，不法所得128萬餘元，新北地檢署今依...

欠債搶劫前老闆再到超商匯款還債 男子遭判7年10月刑期

台北市倪姓男子疑似欠債，將歪腦筋動到前老闆身上，他得知前老闆住處及平常生活作息，凌晨埋伏正要外出的前老闆，持電擊棒恐嚇交...

「搓圓仔湯」案無罪確定 前壽豐鄉長曾淑懿感恩鄉親

花蓮縣壽豐鄉前鄉長曾淑懿被控2018年選舉時以5萬元試圖勸退對手放棄參選「搓圓仔湯」，二審改判無罪，最高法院今駁回檢方上...

酒駕竟編故事指警察故意叫他「移車」 老翁判8月刑定讞

李姓老翁酒駕，行車時開啟危險警告燈且亮起煞車紅燈，士林分局陳姓警員巡邏發現，要求停車，詢問時聞到酒味；李酒測值達0.54...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。